Spotify Stations, popüler online ve offline müzik dinleme platformu Spotify’ın çalma listelerini içeren ücretsiz bir mobil uygulama. Spotify premium üyesi olun olmayın her türde çalma listesini içeren bu müzik uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Kolay çalmaya odaklı aralıksız müzik dinlemeyi sevenlerin favorisi olacağına eminim.

Spotify’ın ilk olarak Android kullanıcılarına ücretsiz sunduğu Stations (İstasyonlar) uygulamasında sadece çalma listeleri bulunuyor. Hangi türde müzik dinlerseniz dinleyin uygulamada size özel çalma listesi mevcut. Ülke bazında en çok dinlenenler, haftalık yeni müzikler, belli bir şarkıcı ve söz yazarına göre oluşturulan listeler, günün hit parçaları, hatta favorileriniz büyük yazı tipleriyle tek bir ekranda karşınıza çıkıyor.

Spotify Stations, sizi belli çalma listeleriyle sınırlı tutmuyor. Dinledikçe hangi müzikleri beğendiğinizi öğreniyor ve seveceğiniz yeni istasyonlar oluşturuyor. İstasyonları düzenleme şansına da sahipsiniz.