Destansı savaşlarda rol alarak dünya çapındaki güçlü oyuncularla mücadele edeceğiniz ve kendi imparatorluğunuzu kurarak dünyaya hükmedeceğiniz StormBorn, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemine sahip olan ve tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Göz alıcı grafik tasarımı ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, efsaneleşmiş savaş kahramanlarını yöneterek özel güçlerinden ve yeteneklerinden yararlanarak rakiplerinizi mağlup etmektir.

Kendi ülkenizi inşa ederek çeşitli alanlarda görev yapan ve farklı özellikler barındıran yüzlerce askeri birliği eğitebilirsiniz. Ayrıca ülkenizde altın, demir, taş ve elmas madeni açarak her türlü ekonomik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ülkenizi savunarak çevrenizdeki imparatorlukları devirmek için harekete geçmeli ve yeni yerler fethederek seviye atlamalısınız.

Oyunda fetihlerde ve ganimet savaşlarında kullanabileceğiniz 60’dan fazla efsanevi savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca her kahramanın farklı özelliği ve silahı bulunmaktadır. Rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan StormBorn ile sizde hayalinizdeki orduyu kurarak düşmanlarınıza diz çöktürebilir ve tüm dünyaya hakim olabilirsiniz.