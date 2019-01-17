Panzerdog imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Tacticool ücretsiz bir mobil aksiyon oyunudur.

İki farklı mobil platformda oyuncular tarafından oynanan ve aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yapan oyunda kan gövdeyi götürecek ve savaşlar hiç olmadığı kadar zorlu geçecek. Gerçek zamanlı gerçek oyunculara karşı savaşacağımız oyunda 5’e 5 maçlara katılacak ve takımımız ile bu maçları kazanmaya çalışacağız. Birbirinden farklı karakter modellemelerine sahip olan oyunda 50 farklı silah modeli ve benzersiz çok sayıda ekipman yer alacak.

Çarpıcı grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncular 5 farklı haritada farklı heyecan hislerine kapılacak ve savaşlarda boy gösterecekler. Oldukça sağlam oynanış mekaniklerine sahip olan yapımda hızlı ve pratik bir oyun ortamı ile karşılaşacağız. Eşsiz becerilerin ve farklı kıyafetlerin yer aldığı yapımda oyuncular karakterlerini diledikleri gibi ayarlayabilecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler.

Kalıcı olarak internet bağlantısı gerekli olan oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncular yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.