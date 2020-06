Oyunculara modern ve sürükleyici bir savaş atmosferi sunan Taravana: Last Survivors and Heroes of Apocalypse yayınlanması ile oyuncuların ilgi odağı haline geldi.

Android platformu için Play Store, iOS platformu için ise App Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak sunulan Taravana: Last Survivors and Heroes of Apocalypse macera oyunları arasında yer alıyor.

Oyuncuları birbirinden farklı maceralara çıkaracak olan yapım bu süreç içerisinde heyecanlı ve bol aksiyonlu savaşlara da ev sahipliği yapacak.

Uzay istasyonunun derinliklerin de birbirinden farklı görevleri başarmaya çalışacağımız oyun da dinamik içeriklerin yanı sıra çeşitli tehlikeler de oyuncuları bekleyen sürprizler arasında yer alacak.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım da Türkçe dil desteği yer almazken, yapım günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.