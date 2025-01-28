Trump Çıldırdı: İthal Çiplere Gümrük Vergisi Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Çin arasındaki yapay zeka kapışması, kısa bir sürede iki ülke arasında yıllardır devam eden çip savaşına da sirayet etti. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yapay zeka çalışmalarında ABD üretimi çiplerin daha çok kullanılması amacıyla oldukça önemli bir karar aldı.

ABD Başkanı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'deki teknoloji firmalarının satın aldığı ithal çiplere ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Çiplere Gelen Ek Gümrük Vergisi Pek Çok Teknolojik Ürünün Pahalanmasına Yol Açabilir!

Geçtiğimiz saatlerde Çin merkezli bağımsız yapay zeka girişimi DeepSeek ile ilgili açıklamalarda bulunan Donald Trump, teknoloji sektörünün en önemli alanlarından çip pazarına dair beklenmeyen demeçler verdi. ABD Başkanı, daha öncesinde yaptığı gibi Çin'in çip ve yapay zeka sektöründeki yükselişine engel olmak amacıyla ithal çip ürünlerine gümrük vergisi gerireceğini duyurdu.

Donald Trump, konu ile ilgili yaptığı açıklamada çip üreticilerinin ABD üretim yapması gerektiğini belirtirken, yeni gümrük kararı ile birlikte TSMC gibi Çin'e yakın bölgelerde konuşlanan pek çok firmanın üretim süreçlerini ABD'ye kayıracağını düşünüyor. Uygulanacak yeni gümrük vergisi gerçektende çip üreticilerini böyle bir karar almaya götüreceği ise belirsiz.

Öte yandan Trump bu hedefini gerçekleştiremezse, çiplere gelecek yeni gümrük vergisi hem ABD hem de teknoloji sektörünü olumsuz yönde etkileyebilir. Zira, uzun bir süredir çip tedarik etmekte zorlanan ve bu ürünler için büyük maliyetlerle karşı karşıya kalan teknoloji şirketleri, ödeyecekleri gümrük vergisi nedenilye ürünlerine büyük oranda zamlar yapabilir. Nihayetinde böyle bir durumda pek çok tüketici Çin malı ürünleri tercih edecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Donald Trump'ın çip savaşı ile ilgili alacağı yeni gümrük vergisi kararı doğru mu? Yorumlarda buluşalım...