ChatGPT'yi Gölgede Bırakan DeepSeek-R1 Nedir, Nasıl Kullanılır?

Son yılların belki de en büyük teknolojik trendi yapay zeka oldu. Pek çok firma ve kurum bu alana çeşitli yatırımlar yaparak hem kendi işleyişlerini rahatlatmayı hem de daha fazla karlılık elde etmeyi planlıyor. Bunun yanında OpenAI gibi şirketler de yeni yapay zeka modelleri üreterek özellikle sosyal hayatın içerisinde yer almayı, kullanıcılarına farklı hizmetler sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda sektöre yeni bir oyuncu daha katıldı ve ChatGPT'nin tahtını fena halde salladı diyebiliriz. İşte oldukça merak edilen "DeepSeek-R1 nedir? DeepSeek-R1 nasıl kullanılır?" adlı rehberimiz...

DeepSeek Nedir?

DeepSeek, High-Flyer Capital Management tarafından desteklenen ve merkezi Çin'de bulunan bir yapay zeka AR-GE merkezidir. Şirket sahibi olduğu bilgi birikimi ve deneyimli mühendisleriyle birlikte kullanıcılar için açık kaynak kodlu yapay zeka modelleri üretmekte. Bu modeller arasında DeepSeek-R1 ve DeepSeek-V3 yer almaktadır.

Çin merkezli şirket High-Flyer Capital Management tarafından desteklenmekte. Yapay zeka alanına büyük oranda ağırlık veren kurum bu alanda çeşitli araştırma ve geliştirme projeleri yürütmekte. Bunun yanında DeepSeek-R1 ve DeepSeek-V3 gibi yapay zeka modellerini açık kaynak kodu felsefesini benimseyerek yayınlayan firma geliştiricilerin rahatça yapay zeka modellerini kullanmalarına ve bu alanda ticari faaliyetler yürüterek para kazanmalarına izin veriyor.

DeepSeek-R1 Nedir?

DeepSeek R-1, DeepSeek tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir yapay zeka modelidir. Modeli kullanmak herkes için ücretsizdir ve ayrıca açık kaynak kodlu olması sayesinde geliştiricilerin bu modeli kullanarak ticari faaliyetler yürütmesine de olanak sağlanmıştır.

DeepSeek-R1 Nasıl Kullanılır?

Erişim Sağlama: DeepSeek'in resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir hesap oluşturun. Hesap oluşturduktan sonra web sitesi üzerinden R1 modelini kullanmaya başlayabilirsiniz.

DeepSeek'in resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir hesap oluşturun. Hesap oluşturduktan sonra web sitesi üzerinden R1 modelini kullanmaya başlayabilirsiniz. API Entegrasyonu: Geliştiriciler R1'in API'larını kendi uygulamalarına entegre edebilir ve kullanabilirler.

Geliştiriciler R1'in API'larını kendi uygulamalarına entegre edebilir ve kullanabilirler. Özelleştirme ve Ayarlar: DeepSeek-R1 içerisindeki özel ayarlamalar sayesinde tamamen kullanım odağınıza göre modeli şekillendirebilirsiniz.

DeepSeek-R1 Kullanım Senaryoları

Yeni yapay zeka modelini test etmek için 2 farklı soru yönelttik. Bunlardan ilki YKS Türkçe paragraf sorusu diğeri ise bir matematik fonksiyonunun çözüm adımları oldu. Cevaplar şu şekildeydi:

SORU -1- 1980’lerde yapılan Türk filmlerinde eve ve ev içine yönelik bir merak vardı. İnsanın mekânla ilişkisini yansıtmaktan olabildiğince uzak, doğallıktan yoksun ev görüntülerini içeren yığınla film çekildi o zaman. Eşyanın bir dekor olarak kaldığı, kameranın uzun uzun içinde dolaştığı, duvarlarına manidar tabloların asıldığı, yukarıdan çekilmiş merdiven sahnelerinin yer aldığı evler... Bunun üç nedeni vardı: Her şeyden önce mekân, Türk sineması için yeni keşfedilen dolayısıyla da görüntü değeri yüksek bir malzemeydi. İkincisi; bu görüntüler dönemin mahremiyetini görünür kılma, iç dünyaları gözetleme ihtiyacına cevap veriyordu. Üçüncüsü ise yönetmenlerin belli bir estetik duygusu oluşturmak için gerekli olan sembolizmi mekân görüntüleriyle sağlama çabalarıydı.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Türk sinema tarihinde mekân anlayışının nasıl dönüştüğüne

B) Filmlerdeki mekân tasvirlerinin, döneminin anlayışına cevap verdiğine

C) Bir dönem Türk sinemasında ev içi mekânların nasıl tasarlandığına

D) Filmlerdeki iç mekân tasvirlerinin ve sahnelerinin yapaylığına

E) Filmlerdeki iç mekân tasarımlarının estetik kaygı ile olan ilişkisine

(Cevap A)

DeepSeek-R1 tarafından verilen cevap:

Bu parçada aşağıdakilerden "Türk sinema tarihinde mekân anlayışının nasıl dönüştüğüne" değinilmemiştir. Parçada, 1980'lerdeki Türk filmlerinde ev içi mekânların nasıl tasarlandığı, bu tasvirlerin dönemin mahremiyet anlayışına ve estetik kaygılara nasıl cevap verdiği, ayrıca bu sahnelerin yapaylığı üzerinde durulmuştur. Ancak, Türk sinema tarihinde mekân anlayışının nasıl bir dönüşüm geçirdiği veya bu dönüşümün detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla, doğru cevap:

Türk sinema tarihinde mekân anlayışının nasıl dönüştüğüne

SORU -2-

f:R→R fonksiyonu için aşağıdaki koşullar verilmiştir:

f(f(x))=x^2−6x+8 f(2)=3

Buna göre f(3) değerini bulun.

A) 0

B) 2

C) 6

D) 8

E) −2

(Cevap A)

DeepSeek-R1 tarafından verilen cevap:

Verilenler:

f(f(x))=x2−6x+8f(f(x))=x2−6x+8

f(2)=3f(2)=3 Adım 1: f(f(2))f(f(2)) değerini bulalım. f(f(2))=22−6⋅2+8f(f(2))=22−6⋅2+8

f(f(2))=4−12+8=0f(f(2))=4−12+8=0

f(f(2))=0f(f(2))=0 Adım 2: f(f(2))=f(3)f(f(2))=f(3) olduğunu kullanalım. f(2)=3f(2)=3 olduğundan, f(f(2))=f(3)f(f(2))=f(3)

Dolayısıyla, f(3)=0f(3)=0 Sonuç: f(3)=0f(3)=0

Cevap: A) 0