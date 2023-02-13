Selçuk Bayraktar Duyurdu: Baykar, Afetzedelere 1000 Konut Bağışlıyor

Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Baykar olarak afetzedelere 1000 konut bağışlayacaklarını açıkladı. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bayraktar, Baykar'ın afetzedelere 1000 konut bağışlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde çok büyük iki deprem meydana geldi. Pek çok ilin ciddi şekilde etkilendiği deprem felaketi, çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Baykar'ın 1000 Konut Bağışı Sosyal Medyadan Duyuruldu

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giden Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Baykar olarak afetzedelere 1000 konut bağışlayacaklarını açıkladı. Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde:

"Milletimiz için konut seferberliği başlatıyoruz. Baykar olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız."

Bayraktar, paylaştığı videoda "Çok büyük iki depremle, çok büyük bir felaketle sarsındık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu; büyük bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor" dedi.

Selçuk Bayraktar, "Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının ve mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor" sözlerini kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

"Tabii bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup iki bin kardeşimize barınma imkânı verecek Baykar Konteyner Kent'i inşallah hayata geçiriyoruz. Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak 1000 konut bağışlıyoruz."

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