Dışişleri Bakanlığı Yurtdışından Gelen Yardımları Açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası ülkemizde faaliyet gösteren ülkelere dair yeni bir rapor yayınladı. İşte detaylar!

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışından Gelen Yardımları Açıkladı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 şehrimizde büyük yıkıma yol açarken, gerek vatandaşlar gerek kurum ve kuruluşlar depremzedeler için büyük seferberlik gösteriyor. Geride bıraktığımız hafta boyunca depremden bu yana ülke dışından da sayısız yardımla karşılaştık. Dışişleri Bakanlığı bu yardımların genel bir tablosunu yayınladı.

AFAD ve AHBAP başta olmak üzere gönüllü vatandaşlar ve pek çok sivil toplum kuruluşu deprem bölgesinde depremzedeler için var gücüyle çalışıyor. Arama kurtarma ekiplerine destek olarak birçok ülkeden yardıma gelen personeller, Türk ekiplerle koordineli bir şekilde günlerdir çalışmakta.

72 Ülkenin Arama Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışıyor

Dışişleri Bakanlığı'nın resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşılan verilerde bu verilerin hangi ülkelerle oluşturulduğunu paylaşılmasa da depremden bu yana yardım teklifinde bulunan ülke sayısının 99, sahadaki ülke sayısının 72, sahadaki yabancı personel sayısının 10.336, ekip göndermesi beklenen ülke sayısının 10, gelecek yabancı personel sayısının da 967 olduğu açıklandı.

Depremin yaşandığı günden bu yana bu denli koordine bir şekilde desteklerin sağlanmasıyla binlerce canın kurtulması sağlandı ve gelecek günlerde de bu koordineli çalışmalar devam edecek.

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