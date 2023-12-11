Gülse Birsel İmzalı 'Aile Arasında' Filminin İkincisi Geliyor!

Türk sinema tarihinde 5.289.051 izleyiciyle en çok gişe yapan 10. film olan ve büyük beğeni toplayan Gülse Birsel imzalı komedi filmi "Aile Arasında"nın devam filmi çekiliyor.

1 Aralık 2017'de vizyona giren film, 33 hafta boyunca başarılı bir şekilde vizyonda kalarak Türk sinemasına yeni bir soluk getirmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen filmleri arasında yerini almıştı.

Orijinal Kadro Yeniden Bir Araya Geliyor

Seyirciden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine projenin arkasındaki yapım şirketi BKM Film devam filmini çekmeye karar verdi.

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel'den oluşan orijinal kadroyu yeniden bir araya getirecek olan filmin çekimlerinin önümüzdeki yaz aylarında yapılması planlanıyor.

İlk filmin yönetmeni Ozan Açıktan, merakla beklenen devam filminin yönetmenliğini bir kez daha üstlenecek.

Peki siz Aile Arasında filmini izlediniz mi? Film hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.