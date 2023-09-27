En İyi Türk ve Yabancı Aile Dizileri

Günümüzde çok fazla sayıda dizi bulunuyor ancak bunların bir kısmı her yaşa hitap etmiyor. Bu sebepten ötürü ailecek izlenecek dizi bulmak zor olabiliyor. Peki, evdeki tüm kişilerin izleyebileceği aile dizileri hangileri?

Bu rehberde en iyi Türk ve yabancı aile dizisi önerileri listesi hazırladık. Listelerde Seksenler'den Süper Baba'ya Anne with an E'den Young Sheldon'a kadar pek çok yapım bulunuyor. Hazırladığımız listelere göz atabilir ve ailecek izlenecek diziler keşfedebilirsiniz.

En İyi Türk Aile Dizileri Listesi

Seksenler

Beş Kardeş

Aramızda Kalsın

Yedi Numara

Ekmek Teknesi

İkinci Bahar

En Son Babalar Duyar

Süper Baba

Benim Güzel Ailem

Benim Annem Bir Melek

Türk aile dizileri önerileri listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Seksenler

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Oyuncular: Şoray Uzun, Özlem Türkad, Rasim Öztekin ve dahası

1980'li yıllarda geçen Seksenler, bir mahalledeki insanların hikâyesini konu alıyor. 2012-2017 yılları arasında yayımlanan dizi, 2019 yılında tekrar başladı ve 2022 yılında sona erdi. Popüler dizide toplamda 655 bölüm bulunuyor.

Beş Kardeş

IMDb Puanı : 8,4

: 8,4 Oyuncular: Serkan Keskin, Osman Sonant, Fatih Artman ve dahası

2015 yılında yayımlanan dizi, anne ve babalarını kaybeden beş kardeşin hikâyesini konu alıyor. Toplamda 13 bölümden oluşan Beş Kardeş'in senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Ünlü üstlendi.

Aramızda Kalsın

IMDb Puanı : 7,6

: 7,6 Oyuncular: Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve dahası

Yadigar'ın hikâyesini konu alan Aramızda Kalsın dizisinin senaristliğini Selin Tunç ve Melis Başar üstlendi. 2013 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, 2015 yılında sona erdi. 2 sezondan oluşan dizide toplamda 52 bölüm mevcut.

Yedi Numara

IMDb Puanı : 8,8

: 8,8 Oyuncular: Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Tuba Erdem ve dahası

Türk aile dizisi dendiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri de Yedi Numara'dır. Üniversite öğrencisi dört arkadaş ve köyden gelen iki kuzen, aynı evde yaşamaya başlar. 3 sezondan oluşan dizide toplamda 92 bölüm yer alıyor.

Ekmek Teknesi

IMDb Puanı : 8,0

: 8,0 Oyuncular: Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Kadir Çöpdemir ve dahası

2002 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2005 yılında sona eren Ekmek Teknesi, bir ailenin hikâyesini konu alıyor. Komedi ve dram türlerindeki dizi 3 sezondan oluşuyor. Başarılı dizide toplamda 106 bölüm mevcut.

İkinci Bahar

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Oyuncular: Türkan Şoray, Şener Şen, Tarık Papuççuoğlu ve dahası

Gaziantepli kebap ustası Ali Haydar ile Hanım'ın hikâyesini konu alan İkinci Bahar, 1998 yılında yayımlanmaya başladı ve 2001 yılında sona erdi. 3 sezondan oluşan dizide toplamda 37 bölüm bulunuyor.

En Son Babalar Duyar

IMDb Puanı : 6,3

: 6,3 Oyuncular: Hatice Aslan, Levent Ülgen, Ali Sunal ve dahası

2002 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2006 yılında sona eren En Son Babalar Duyar, bir ailenin hikâyesini konu alıyor. 5 sezondan oluşan dizide toplamda 200 bölüm bulunuyor. Aile dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar, sitcom dizileri izlemek isteyen kişilere de hitap ediyor.

Süper Baba

IMDb Puanı : 8,8

: 8,8 Oyuncular: Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Sevinç Erbulak ve dahası

Süper Baba, Fikret isimli babanın ve üç çocuğunun hikâyesinini konu alıyor. 4 sezondan oluşan dizide 137 bölüm bulunuyor. 1993-1997 yılları arasında yayımlanan dizi, çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi.

Benim Güzel Ailem

IMDb Puanı : 5,8

: 5,8 Oyuncular: Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Melis Babadağ ve dahası

Güney Kore dizisi Once Again'den uyarlanan Benim Güzel Ailem, 2023 yılında yayımlanmaya başladı. Şu anda TRT 1 kanalı üzerinden yayımlanmaya devam eden dizi, bir ailenin hikâyesini konu alıyor.

Benim Annem Bir Melek

IMDb Puanı : 6,1

: 6,1 Oyuncular: Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert ve dahası

Turuncu ailesinin hikâyesini konu alan Benim Annem Bir Melek, 2008 yılında yayımlanmaya başladı ve 2010 yılında sona erdi. Başarılı dizi toplamda 64 bölümden oluşuyor.

En İyi Yabancı Aile Dizileri Listesi

Young Sheldon

Free Rein

Heartland

Anne with an E

Fuller House

Northern Rescue

When Calls the Heart

Good Witch

The Goldbergs

The Dark Crystal: Age of Resistance

Yabancı aile dizileri önerileri listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Young Sheldon

IMDb Puanı : 7,6

: 7,6 Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber ve dahası

Young Sheldon, The Big Bang Theory (dizisinde yer alan Sheldon Cooper karakterinin çocukluğunu konu alıyor. 2017 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Steven Molaro ve Chuck Lorre tarafından yaratıldı.

Free Rein

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Oyuncular: Jaylen Barron, Manpreet Bambra, Celine Buckens ve dahası

Free Rein (Kendini Özgür Bırak), yaz tatili için İngiltere açıklarında bulunan bir adaya yolculuk yapan Zoe'nin hikâyesini konu alıyor. 2017-2019 yılları arasında yayımlanan Kendini Özgür Bırak dizisini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Heartland

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Oyuncular: Amber Marshall, Michelle Morgan, Graham Wardle ve dahası

2007 yılında yayımlanmaya başlayan Heartland, büyükbabasıyla at çiftliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Amy'nin hikâyesini anlatıyor. Dizinin bazı sezonlarını Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Anne with an E

IMDb Puanı : 8,6

: 8,6 Oyuncular: Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson ve dahası

Anne isimli genç kızın hikâyesini anlatan Anne with an E, 2017-2019 yılları arasında yayımlandı. Moira Walley-Beckett tarafından yaratılan dizi toplamda 3 sezondan oluşuyor. Diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Fuller House

IMDb Puanı : 6,7

: 6,7 Oyuncular: Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, Andrea Barber ve dahası

Tanner ailesinin maceralarını konu alan Fuller House, Jeff Franklin tarafından yaratıldı. 2016-2020 yılları arasında yayımlanan komedi ve dram türlerindeki dizi toplamda 5 sezondan oluşuyor.

Northern Rescue

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Oyuncular: William Baldwin, Kathleen Robertson, Spencer MacPherson ve dahası

karısını kaybeden John West isimli arama kurtarma komutanının hikâyesini konu alıyor. 2019 yılında yayımlanan dizide toplamda 10 bölüm bulunuyor. Mark Bacci, David Cormican ve Dwayne Hill tarafından yaratılan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

When Calls the Heart

IMDb Puanı : 8,0

: 8,0 Oyuncular: Erin Krakow, Martin Cummins, Pascale Huttonve dahası

2014 yılında yayımlanmaya başlayan When Calls the Heart (Kalp Çağrısı), Elizabeth Thatcher isimli bir öğretmenin hikâyesini konu alıyor. Dram, tarih ve romantik türlerindeki dizide şu anda 10 sezon bulunuyor.

Good Witch

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Oyuncular: Catherine Bell, Bailee Madison, Rhys Matthew Bond ve dahası

Middleton isimli küçük bir kasabada geçen Good Witch, sihirli güçlere sahip Cassie'nin hikâyesini anlatıyor. Craig Pryce taraıfndan yaratılan dizide 5 sezon mevcut. 2015-2021 yılları arasında yayımlanan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

The Goldbergs

IMDb Puanı : 8,0

: 8,0 Oyuncular: Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile ve dahası

2013-2023 yılları arasında yayımlanan The Goldbergs, bir ailenin hayatını konu alıyor. 1980'li yıllarda geçen dizide 10 sezon bulunuyor. Yabancı komedi dizileri arasında yer alan The Goldbergs, Adam F. Goldberg tarafından yaratıldı.

The Dark Crystal: Age of Resistance

IMDb Puanı : 8,4

: 8,4 Seslendirme: Taron Egerton, Nathalie Emmanuel, Anya Taylor-Joy

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan The Dark Crystal: Age of Resistance (Siyah Kristal: Direniş Çağı), 2019 yılında yayımlandı. Dizide bir grup Gelfling, gezegenlerini kurtarmak ve karanlığa karşı mücadele etmek için iş birliği yapar.

Bu rehberde Türk ve yabancı aile dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı aile dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.