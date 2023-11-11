Altın Joystick Ödülleri 2023 Kazananları Belli Oldu: Baldur’s Gate 3 Damga Vurdu!

Dijital oyun dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen ve 1983'ten beri her yıl düzenlenen Altın Joystick Ödülleri, 2023 yılında da kazananlarını açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yılki etkinlikte de Altın Joystick Ödüllleri sahipleriyle buluştu.

Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur’s Gate 3, birden fazla adaylığının olmasının yanı sıra kazandığı ödüllerle de geceye damgasını vurdu. Yılın en iyi oyunlarının ve geliştiricilerinin seçildiği törende kimler kazandı? İşte haberimizin devamı...

Altın Joystick Ödülleri 2023 Kazananları

En İyi Hikâye: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Devam Eden Oyun: No Man's Sky

No Man's Sky En İyi Görsel Tasarım: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Yılın Stüdyosu: Larian Studios

Larian Studios En İyi Oyun Genişletmesi: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars

Sea of Stars En İyi VR Oyunu: Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain En İyi Çok Oyunculu Oyun: Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 En İyi Ses: Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI En İyi Oyun Fragmanı: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty En İyi Oyun Topluluğu: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 En İyi Oyun Donanımı: PSVR 2

PSVR 2 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü: Alan Wake II

Alan Wake II En İyi Başrol Oyuncusu: Ben Starr, Final Fantasy XVI

Ben Starr, Final Fantasy XVI En İyi Yardımcı Oyuncu: Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3

Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3 Yılın Nintendo Oyunu: The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom Yılın PC Oyunu: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Yılın Xbox Oyunu: Starfield

Starfield Yılın PlayStation Oyunu: Resident Evil 4

Peki siz ödüllerin kazananları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirisiniz.