Altın Joystick Ödülleri 2023 Kazananları Belli Oldu: Baldur’s Gate 3 Damga Vurdu!
Altın Joystick Ödülleri 2023 kazananları belli oldu. Ödül töreninde geceye Baldur’s Gate 3 damgasını vurdu. İşte ayrıntılar!
Dijital oyun dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen ve 1983'ten beri her yıl düzenlenen Altın Joystick Ödülleri, 2023 yılında da kazananlarını açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yılki etkinlikte de Altın Joystick Ödüllleri sahipleriyle buluştu.
Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur’s Gate 3, birden fazla adaylığının olmasının yanı sıra kazandığı ödüllerle de geceye damgasını vurdu. Yılın en iyi oyunlarının ve geliştiricilerinin seçildiği törende kimler kazandı? İşte haberimizin devamı...
Altın Joystick Ödülleri 2023 Kazananları
- En İyi Hikâye: Baldur's Gate 3
- Devam Eden Oyun: No Man's Sky
- En İyi Görsel Tasarım: Baldur's Gate 3
- Yılın Stüdyosu: Larian Studios
- En İyi Oyun Genişletmesi: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars
- En İyi VR Oyunu: Horizon Call of the Mountain
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Mortal Kombat 1
- En İyi Ses: Final Fantasy XVI
- En İyi Oyun Fragmanı: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- En İyi Oyun Topluluğu: Baldur's Gate 3
- En İyi Oyun Donanımı: PSVR 2
- Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü: Alan Wake II
- En İyi Başrol Oyuncusu: Ben Starr, Final Fantasy XVI
- En İyi Yardımcı Oyuncu: Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3
- Yılın Nintendo Oyunu: The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom
- Yılın PC Oyunu: Baldur's Gate 3
- Yılın Xbox Oyunu: Starfield
- Yılın PlayStation Oyunu: Resident Evil 4
Baldur's Gate 3 İncelemesi: Önümüzdeki 5 Yıl Bu Oyunu Öveceğiz
2023’ün en büyük bombalarından biri olan Baldur's Gate 3 tam sürüm olarak çıkışını 3 Ağustos’ta yaptı.
Peki siz ödüllerin kazananları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirisiniz.
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