Baldur's Gate 3 İncelemesi: Önümüzdeki 5 Yıl Bu Oyunu Öveceğiz

2023’ün en büyük bombalarından biri olan Baldur's Gate 3 tam sürüm olarak çıkışını 3 Ağustos’ta yaptı. İlk kez 2020 yılında piyasaya sürülen oyun erken erişimdeydi ve toplamda 3 bölümden oluşan oyunun sadece ilk kısmı oynanabiliyordu. Baldur’s Gate 3 Steam’de çıkışını gerçekleştirdikten sonra oyun gündemini alt üst etti.

Oyuncular tarafından övgü yağmurlarına tutulan bu oyun esasında çok niş bir kitleye hitap eden bu yapım mainstream diyebileceğimiz bir noktaya ulaştı. Steam’in en çok oynanan oyunlarından biri olarak tarihe geçti ve anlık 800.000 oyuncuya ulaştı. Yapımcıların bile tahmin edemediği bu başarı karşısında hem oyuncular hem de yapımcı Larian Studios memnun oldu.

Giriş

Öncelikle size biraz kendimden bahsetmek istiyorum çünkü kim olduğunuz bu oyuna karşı nasıl yaklaşacağınız ile çok alakalı. Baldur’s Gate 3 bir sıra tabanlı dövüşe sahip bir CRPG’dir. Yani eğer masaüstü rol yapma oyunlarıyla, D&D ile ve sıra tabanlı oyunlarla pek aranız yoksa oynamak için yanıp tutuşacağınız bir oyun değil.

Çok küçük yaşlarda Baldur’s Gate 1 ve Planescape: Torment oynayıp hiçbir şey anlamadan bilgisayarın başından kalkmış ve 1-2 başarısız FRP denememden ötürü bu dünyalara epey uzak sayılabilirim. Ancak oyunun çıkışından önceki aşırı olumlu yorumlardan, Türkçe dil desteğinin bulunuyor olmasından ve epey uygun fiyatından (250TL) dolayı oyunu satın alıp tam sürümünü bekledim.

Oyunun çıkış yaptığı gün de hızlıca bir giriş yaptım ve 2-3 saatin sonunda hayatımda yaptığım en iyi kararlardan birinin Baldur’s Gate 3’ü satın almak olduğu fark ettim. Oyunu bir kez normal zorlukta, iki kez de taktisyen zorluğunda farklı karakterlerle oynadım ve bu incelemeyi yazabilecek cüreti kendimde buldum.

İlk oyunumu 100 saatte ikinci oyunumu, 80 saatte, üçüncü oyunumu da 68 saatte bitirerek oyuna kendimi epey kaptırdım. En sonunda da kolları sıvayıp sizler için bu incelemeyi yazmaya karar verdim. O zaman Baldur's Gate 3 incelememize başlayalım.

Grafikler ve Ara Sahneler

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Baldur's Gate 3 görüp görebileceğiniz en iyi gözüken izometrik bakış açısına sahip oyunlardan biri. Kaplama kaliteleri son derece iyi ve oyunda hikayenin anlatıldığı kısımların %90’ı sinematiklerle anlatılıyor. Diğer pek çok CRPG’nin aksine yazı duvarları ile karşılaşmıyor, seslendirilmiş bir hikaye ile oyunun içine dahil oluyorsunuz.

Oyunun atmosferi ve ara sahneleri gerçekten sizi farklı bir oyundaymış gibi hissettiriyor. Çünkü başka RPG’lerde bu kadar fazla ara sahne bulunmuyor. Dünyada gördüğünüz tüm NPC’ler için ayrı ayrı modelleme ve seslendirme yapılmış ve hiçbirisi birbirinin aynısı gibi hissettirmiyor. Birkaç kelime veya cümle söyleyen NPC’ler için bile oyunda sinematik devreye giriyor.

Oyunun görsel kalitesini takdir etmemek çok güç. Oyundaki her ara sahnenin incelikle işlendiğini ve görsel olarak en iyi şekilde desteklendiğini hissediyorsunuz. Normalde böylesine bir oyundan bu kadar iyi grafikler beklemezsiniz bile ama Baldur's Gate 3’ün farkı sadece kendinden bekleneni en iyi şekilde yapması değil, her parametrede en iyi işi ortaya koymasıdır.

Oynanış

Geldik Baldur's Gate 3’ün en feci kısmına. Eğer daha önce hiç FRP ve CRPG oynamadıysanız ve dolayısıyla D&D kurallarına hakim değilseniz Baldur's Gate 3’ün oynanışı sizi biraz terletecek. Zira oyunu onlarca saat oynasanız bile hala “kurtarma zarı neydi?”, “iyi kılıç aldım ama niye hala vuramıyorum?”, “büyü haznelerim niye kısa dinlenmede yenilenmedi?” gibi sorular kafanızı meşgul ediyor.

Oynanış epey zorlu ve çetin. Oyunun arayüzü de epey karmaşık. Peki bunca şeye rağmen bu oyunu ben ve benim gibi yeni başlayan pek çok kişi nasıl sevdi? Çünkü oynanış derinlikli ve öğrenmesi keyifli. Oyunda gerçekten her dövüşten sonra kendinizi gelişmiş hissediyorsunuz. Oyunun başında goblinler size dünyayı zindan ederken oyunun sonlarına doğru yarı tanrı statüsündeki bir düşmanı tek seferde geçebiliyorsunuz.

Bu öğrenme eğrisi, oyunu gerçekten oynadığınızı hissettiriyor. Diğer aksiyon rol yapma oyunlarıyla kıyasladığınız zaman Baldur's Gate 3’ün her bir dövüşü anlatılacak bir hikayeye, bir destan gibi. Souls-like oyunlarda olduğu gibi basit bir düşman grubuna bile iyi hazırlanmanız gerekiyor. Aksi takdirde çok kıymetli olan iksirlerinizi ve diriltme parşomenlerinizi boşa harcamış olacaksınız.

Sıra tabanlı sistem oyunun en kilit noktalarından bir tanesi. Oyunun dünyası içerisinde 4 kişilik partiniz ile rahatlıkla dolaşabiliyor, tüm NPC’ler ile etkileşebiliyorsunuz. İş dövüşmeye geldiği zaman oyun bambaşka bir moda giriyor ve artık stratejinizi ve ekibinizin yeteneklerini konuşturma vakti geliyor.

Oyunun oynanışına dair söylenebilecek çok söz var. Bir yeni başlayan olarak oyunun karmaşık ve aşırı kuralcı dövüş sistemini anlamakta epey zorlandım. İlk oyunumun çok büyük kısmı dövüş sistemini anlamak ve partimin hayatta kalmasını sağlamakla geçti. Pek çok kez öldüm, hata yaptım, öğrendiğim şeyleri uygulamakta zorlandım ama nihayetinde tüm bu süreç keyifliydi ve beni oyunda tuttu.

Oynanış bakımından son yıllarda oynadığım en dolu oyun olmuş diyebilirim. Oynanışın büyük kısmını dövüş oluşturduğu için Baldur's Gate 3’ün dövüş sistemini ayrı bir başlık altında incelesek sanki daha iyi olacak gibi.

Dövüş Sistemi

Oyunun dövüs sistemi için ne söylesek eksik söylemiş oluruz gibi geliyor. Zira benim hayatımda oynadığım en keyifli dövüş mekanikleri bu oyundaydı diyebilirim. Oyunun dövüş mekaniği gerçekten çok derin. Stratejik derinlik bakımından hangi oyun ile kıyaslayabileceğimi bile bilmiyorum.

Oyunun dövüş sistemini öğrenmesi biraz zor, bunu itiraf etmek gerek. Oyundaki ilk 15-20 saatim ilk bölümdeki goblinler ile hummalı bir mücadele içerisindeydim. Agresif bir barbar karakteri oynadığım için tüm seçimlerimin sonucu dövüşe çıkıyordu ve epey ter döktüm diyebilirim.

Oyundaki pek çok şey ile beraber dövüş sistemi de zarlarla çalışıyor. Sıra bazlı mod girdiği zaman oyun adeta başka bir kimliğe bölünüyor ve her şey zar ile hesaplanıyor. Öncelik zarı, hasar zarı, çeviklik kurtarma atışı, kuvvet kurtarma atışı ve daha aklıma gelmeyen onlarca farklı sistemin hepsi zar ile çalışıyor.

Tüm bu sistemleri %100 kavramasanız bile içgüdüsel olarak karakterinizi bir yöne doğru geliştiriyorsunuz ve karakterinizdeki değişimi bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Oyunun dövüş sistemi epey kurallı ve detaylı. Kabaca özetlemek gerekirse partideki her karakterin bir hareket mesafesi, bir aksiyonu ve bir bonus aksiyonu bulunuyor.

Aksiyon, adından da anlaşılacağı üzere yakın/uzak dövüş saldırıları ve büyü yapmak için kullanılıyor. Aynı zamanda “depar” özelliğini aktif ederek çok daha uzun mesafeler boyunca hareket etmenizi sağlıyor. Bonus aksiyon iksir içme, kılıçlara yağ sürme ve zıplama gibi şeyleri gerçekleştirmemize yarıyor. Karakterimizi geliştirdikçe ya da bazı özel iksirler tükettiğimizde birkaç kez aksiyon ya da bonus aksiyon elde edebiliyoruz.

Dövüs sisteminde yapabileceklerinizin sınırını öğrenmek için benim yaptığım gibi oyunu birkaç kez oynamalısınız. Zira tek seferde oyunun dövüş sisteminin büyüklüğünü kavrayamayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse partinizde aşırı güçlü bir barbarın bulunması ile birçok parşomene sahip bir büyücünün bulunması oynayışı epey değiştiriyor. Aynı şekilde sinsi bir suikastçiyi ile şifacı bir karakter son derece farklı hissettiriyor. Partinizde maksimum 4 kişi yer alabileceği için partinizde kimleri bulundurduğunuz oynanışınızı epey etkiliyor. Bazı karakterlerin birbirleri ile sinerjik etkileri oyunun dövüş sistemini epey derinleştiriyor.

Bir örnek vermek gerekirse, büyücünüz ile suikastçi karakterinizi görünmez yapabilirsiniz ve dövüşe avantajlı bir şekilde, 1-2 düşmanı elimine ederek başlayabilirsiniz. Bir büyücü ile zemini dondurup, daha sonra ateş topu atarak ıslak bir zemin yaratabilir ve druidiniz de bu sırada elektrikli bir saldırı saparak suyu elektriklendirebilir ve fazladan hasar verebilirsiniz.

Karakter kombinasyonları ile yapılanları anlatmak inanın ayrı bir inceleme bile hak ediyor. Dövüş sistemine ve oyunun hikayesine önemli etkide bulunan karakterlere de bir göz atalım.

Karakterler

Oyunda kendi karakterimizin haricinde oynanabilir pek çok karakter bulunuyor. Dilerseniz hazır karakterlerden bir tane daha seçip partinize ekleyebilirsiniz ancak bu özel karakterlerin her birinin kendine ait çok derin hikayeleri olabiliyor. Bunları kaçırmak istemezsiniz. 3 kez oyunu oynadım ve her karakter en az 1 kez partimde yer almıştır. Her karakterin az çok hikayesini tecrübe ettim ve neredeyse hepsini çok beğendim.

Spoiler olmaması adına karakterleri keşfetme işini size bırakıyorum ancak şunu söylemekte sakınca yok ki Baldur's Gate 3’ün tüm karakterleri çok iyi bir şekilde işlenmiş. Eminiz ki karakterlerden birkaçı sizi de etkilemeyi başaracaktır.

Karakterlerin her birinin hikayesi çok kıymetli. Ana hikayeye doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden bu karakterlerin kişisel hikayelerini tamamlarsanız epey iyi ödüller kazanabilirsiniz. Sadece ödül de değil, çok değerli müttefikler de edinmeniz mümkün. Her bir karakterin kendi hikayesini yaşamasına izin verin. Eğer sınırlarınızı aşan istekleri varsa da… Dilediğinizi yapmakta özgürsünüz. Oyun sizi bu gibi noktalarda hiç kısıtlamıyor.

Dilediğiniz karakter ile romantik anlar yaşayabiliyor, dilediğinizle aranızı bozabiliyor ve gerekirse yollarınızı ayırabiliyorsunuz. Kalıcı olarak. Aynı şekilde bir karakter için çok yanlış bir karar aldığınızda da sizi terk edebiliyorlar ve o karaktere bir daha ulaşamıyorsunuz. Oyunun bu noktaları epey sert ve keskin.

Müzikler, Efektler ve Seslendirmeler

Genellikle fantastik rol yapma oyunlarının müziklerini severiz. Yani ortaya zaten pek kötü işler koymazlar. Aklınıza popüler bir fantastik oyun getirin, muhtemelen müzikleri iyidir. Baldur’s Gate 3’ün müzikleri ise birer efsane. Adeta birer başyapıt. Oyunun pek çok müziği oyundan ayrıca dinlendiğinde bile çok etkileyici.

Oyunun birkaç müziğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu müzikleri oyunu hiç oynamamış olsanız bile beğeneceğinizi düşünüyorum. Oyun esnasında bu müzikler çaldığında ise adeta kulaklarınız bayram ediyor, oyun; oyun olmaktan çıkıp bir sanat eserine dönüşüyor.

Oyunun muhteşem müziklerinin yanı sıra ustalıkla seslendirilmiş karakterlere de sahip. Oyunda karakterlerin en kadar önemli olduğundan bahsettik. Bu önem sadece hikaye bağlamında değil, seslendirme bağlamında da bize hissettiriliyor. Her karakterin sesi son derece karakteristik ve akılda kalıcı. Son derece profesyonel insanlarla çalışılmış ve bu sesler aklınızdan bir türlü çıkmıyor.

Oyunun genel olarak atmosferi epey iyi. Buna çevre sesleri de dahil. Dövüş sisteminin epey iyi olduğunu belirtmiştik zaten. Buna ek olarak büyülerin çıkardığı sesler, kırılma, dökülme ve patlama efektleri sizi yerinizden bile zıplatabilir. Oyunun müzikleri, sesleri ve seslendirmeleri oyunun her anını cilalayıp parlatıyor adeta.

Hikaye

Hikaye Baldur's Gate 3’te epey büyük öneme sahip. Oyunun diğer bileşenleri ne kadar ilginizi çeker bilmiyoruz ancak pek çok kişi oyunu hikayesi için oynuyor. Haliyle hikayeden de biraz bahsetmek gerekiyor. Oyunun genel olarak konusu spoiler barındırmıyor ancak oyuna 0 bilgi ile girmek isteyenler aşağıdaki bölümü atlayabilirler. Sadece konusundan bahsedeceğiz ama bunu da okumak istemeyenler olabilir.

Oyunda enfekte edilmiş olarak, devasa uçan bir canlının içerisinde başlıyoruz. Şehre yapılan bir saldırıda esir edildik ve gözümüzden içeriye zorla bir parazit sokuldu. Bu parazit bizi “zihinyüzen” ismindeki yaratıklara dönüştürüyor. Şifa bulmak için şehir şehir kapı kapı geziyoruz ve bize yardım edebilecek bir kişi arıyoruz. Özetle hikaye bu şekilde ancak tahmin edebileceğiniz üzere işler çok kısa sürede dallanıp budaklanıyor ve kafanızdaki parazit ile birlikte yolculuk ederek zihinyüzene dönüşmeden bu işten kurtulmanın yollarını arıyorsunuz.

Bölümler

Oyun 3 ana bölüme ayrılmış durumda. Baldur's Gate 3 ilk kez piyasaya sürüldüğü zaman sadece ilk bölümü oynayabiliyorduk. Tam sürüm ile beraber artık hikaye tamamlanıyor ve en az ilk bölüm uzunluğunda iki yeni bölüm de geliyor.

Her bölümün kendine has özellikleri var. Gerçekten bir bölüm diğerine pek benzemiyor. Epey farklı bölgeler ve her bölümün kendine göre güzellikleri var.

Bölüm 1

Oyuna başladığımız yer daha çok açık arazilerden, bataklıklardan ve kırsal yerleşimlerden oluşuyor. Geniş arazilerin ve köy tipi yerlerin bulunduğu ilk bölümde çok fazla NPC ile karşılaşıyorsunuz. Ayrıca pek çok oynanabilir karakterle de burada karşılaşıyoruz. İlk bölümü nasıl geçirdiğiniz epey önemli. Zira bu bölümde aldığınız kararlar, seçtiğiniz yollar ve topladığınız ekipmanlar sonraki bölümleri epey şekillendirecek.

Eğer keşfetme dürtüsü epey yüksek biriyseniz ilk bölümde epey vakit geçireceksiniz. İrili ufaklı pek çok mağara ve farklı bölge sizleri bekliyor olacak.

Bölüm 2

İlk bölümü bitirdiğinizde artık sizi çok karanlık ve kasvetli bir ortam bekliyor. Yer altında epey vakit geçirdiğiniz bu bölümde yeryüzüne çıktığınızda da bir şey değişmeyecek çünkü karanlık her yerde.

Önceki bölümde karşımıza çıkan bazı NPC’lere burada da raslıyoruz. Çok önemli birkaç kararı burada veriyoruz ve üçüncü bölüm bizleri bekliyor. Bu arada seviyemiz ikinci bölümde epey yükseldiği için kendimize has karakterleri bu bölümde yapıyoruz. Karakterimizin yapısı epey kendini gösteriyor.

Bölüm 3

Oyuna da adını veren Baldur's Gate, üçüncü bölümde bizleri karşılıyor. İlk iki bölümün aksine çok daha kale ve şehir görünümüne sahip olan bu bölüm benim de favorim.

Birinci ve ikinci bölümde sözleştiğimiz hemen hemen herkes burada bizim onları ziyaret etmemizi bekliyor. Bu nedenle Bölüm 3’ü iyice araştırın, gezin ve etrafa bakının. Unutmuş olabileceğiniz bazı NPC’ler ile bile burada karşılaşma şansınız var.

Şehrin hem yüzeyinde hem de altında pek çok farklı mekan var. Bu bölümü diğerlerine nazaran daha çok sevmemin sebebi de aldığımız pek çok kararın sonuçlarını burada görebiliyor olmak herhalde. Bunun haricinde pek çok efsanevi silaha ve mühimmata burada sahip oluyoruz. Paramızı en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz pek çok farklı dükkan var.

Oyunun sonu da epey iyi. Final dövüşü beklediğimden de iyiydi. Baldur's Gate 3’ü hangi sonla bitirirseniz bitirin aşırı farklı bir şey görmüyorsunuz ancak gördüğünüz küçük şeyler bile “vay be” demenizi sağlıyor. Baldur's Gate 3 sonunun nasıl bittiği ile değil de daha çok süreçte ne yaptığınızla ilgili bir oyundur diyebiliriz.

Eksiler

Sanki Baldur's Gate 3 kusursuz bir oyunmuş gibi bahsettik ancak kusursuz bir oyun var mıdır? Sanmıyoruz. Her nasılsa son 10 yılın en iyi oyunlarından biri olsa da, yılın oyunu adayları içerisindeki en önemli isim olan Baldur's Gate 3 bir şaheser olsa da eksiklikleri mevcut. Dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim.

Envanter sistemi : Oyunun envanter sistemi biraz kullanışsız. Hele ki bu tarz oyunlara yabancıysanız vay halinize. Oyunun sonlarına doğru bir ya da birkaç karakterinizin üstü adeta çöplük gibi oluyor. Daha da kötüsü, çok kıymetli eşyalar ya da görev için lazım olan bazı şeyler bir karakter üzerinde kaldığında ve siz o karakter yerine başkasını seçtiğinizde işler sarpa sarıyor. Daha iyi bir envanter sistemi olsaymış çok iyi olurmuş.

Envanter sistemi : Oyunun envanter sistemi biraz kullanışsız. Hele ki bu tarz oyunlara yabancıysanız vay halinize. Oyunun sonlarına doğru bir ya da birkaç karakterinizin üstü adeta çöplük gibi oluyor. Daha da kötüsü, çok kıymetli eşyalar ya da görev için lazım olan bazı şeyler bir karakter üzerinde kaldığında ve siz o karakter yerine başkasını seçtiğinizde işler sarpa sarıyor. Daha iyi bir envanter sistemi olsaymış çok iyi olurmuş.

: Yukarıda dediğimiz gibi, Baldur's Gate 3’te vardığınız yer değil, yolculukta başınıza nelerin geldiği bir oyundur. Yine de farklı sonlara ve bu sonların yol açtığı şeylere dair daha fazla şey görseydik iyi olurdu. Oyunun eğitici kısmı yok gibi : Ben her ne kadar bu oyunu bir şekilde öğrenmiş olsam da öğrenme sürecim epey zorluydu. Pek çok oyuncu bu noktada pes edebilir. Eğey detaylı bir öğrenme ekranı bu oyuna şart yoksa pek çok şeyi son kaydettiğiniz kayıt dosyasına dönerek öğreneceksiniz.

: Ben her ne kadar bu oyunu bir şekilde öğrenmiş olsam da öğrenme sürecim epey zorluydu. Pek çok oyuncu bu noktada pes edebilir. Eğey detaylı bir öğrenme ekranı bu oyuna şart yoksa pek çok şeyi son kaydettiğiniz kayıt dosyasına dönerek öğreneceksiniz. Yapay zeka yeterince iyi değil: Düşman yapay zekasına diyecek bir şey yok. Ancak açık dünyada kendi partinizi kontrol ederken maalesef aynı yapay zekayı kendi parti üyelerimizde göremiyoruz. Zıplayabilecek bir yerden zıplayamayan katakterler gerçekten sizi uğraştırabiliyor. Partinizi bir yerden bir yere götürmek bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Hele bir de yanınızda kısa süreli size eşlik eden 5. ya da 6. karakter varsa işiniz daha da zorlaşıyor.

Özet

Baldur's Gate 3 bir şaheser. Öyle ki hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biri diyebilirim. Son 10 yılı göz önüne aldığımızda kalite olarak Baldur's Gate 3 ile kıyaslayabileceğimiz oyun sayısı bir elin parmağını geçmiyor.

Oyunun bazı eksiklikleri mevcut ancak pek çoğu güncellemeler ile giderildi. Kalan eksiklikler ise oyunun yüzeliği yanında çok göze batmıyor. Baldur's Gate 3, video oyunları ile alakası olan herkesin alıp oynaması gereken bir oyun.

Baldur's Gate 3 incelememiz bu kadardı. Umuyoruz keyif almışsınızdır.