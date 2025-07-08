Amazon Prime Day'deki En İyi Akıllı Telefon İndirimleri

Amazon'da Prime Day kampanyası başladı. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz akıllı telefon modellerini bir içerikte listeledik. Apple ve Samsung'un amiral gemisi modellerinden orta segment telefonlara kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut. 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyada yıl boyunca beklediğiniz telefonu uygun fiyata alma şansını yakalayabilirsiniz.

Amazon Prime Day İndirimli Akıllı Telefon Listesi

Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 inç

: 6,9 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440x3120 (QHD+) Piksel

: 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Armor 2

: Corning Gorilla Armor 2 Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Arka Kamera : 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP

: 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Fiyat: %6 indirimle 68.699 TL

Apple iPhone 12

Ekran Boyutu : 6.1 inç

: 6.1 inç Ekran Teknolojisi : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 2532 x 1170 piksel

: 2532 x 1170 piksel Ekran Dayanıklılığı : Ceramic Shield

: Ceramic Shield Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Arka Kamera : 12MP geniş + 12MP ultra geniş

: 12MP geniş + 12MP ultra geniş Ön Kamera : 12MP TrueDepth

: 12MP TrueDepth İşlemci : Apple A14 Bionic

: Apple A14 Bionic RAM : 4GB

: 4GB Depolama : 256GB

: 256GB Batarya Kapasitesi : 2815 mAh

: 2815 mAh Kablolu Şarj : 20W hızlı şarj

: 20W hızlı şarj İşletim Sistemi : iOS 14 (güncellenebilir)

: iOS 14 (güncellenebilir) Fiyat: Prime Day özel fiyatı 29.979 TL

Samsung Galaxy A06

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1600 x 720 (HD+)

: 1600 x 720 (HD+) Ekran Dayanıklılığı : Standart cam

: Standart cam Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Arka Kamera : 50MP ana + 2MP derinlik

: 50MP ana + 2MP derinlik Ön Kamera : 8MP

: 8MP İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 RAM : 4GB

: 4GB Depolama : 128GB

: 128GB Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 25W hızlı şarj

: 25W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 14, One UI Core

Samsung Galaxy S25

Ekran Boyutu : 6.2 inç

: 6.2 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 2340 x 1080 (FHD+)

: 2340 x 1080 (FHD+) Ekran Dayanıklılığı : Gorilla Glass Victus 3

: Gorilla Glass Victus 3 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 50MP ana + 12MP ultra geniş + 10MP telefoto

: 50MP ana + 12MP ultra geniş + 10MP telefoto Ön Kamera : 12MP

: 12MP İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 12GB

: 12GB Depolama : 128GB

: 128GB Batarya Kapasitesi : 4000 mAh

: 4000 mAh Kablolu Şarj : 25W hızlı şarj

: 25W hızlı şarj İşletim Sistemi : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Fiyat: %5 indirimle 39.899 TL

Samsung Galaxy A25 5G

Ekran Boyutu : 6.5 inç

: 6.5 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 2340 x 1080 (FHD+)

: 2340 x 1080 (FHD+) Ekran Dayanıklılığı : Gorilla Glass 5

: Gorilla Glass 5 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 50MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro

: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro Ön Kamera : 13MP

: 13MP İşlemci : Exynos 1280

: Exynos 1280 RAM : 8GB

: 8GB Depolama : 256GB

: 256GB Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 25W hızlı şarj

: 25W hızlı şarj İşletim Sistemi : Android 14, One UI 6.0

: Android 14, One UI 6.0 Fiyat: %6 indirimle 11.740 TL

Apple iPhone 16 Pro

Ekran Boyutu : 6.3 inç

: 6.3 inç Ekran Teknolojisi : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 2796 x 1290 piksel

: 2796 x 1290 piksel Ekran Dayanıklılığı : Ceramic Shield (2. nesil)

: Ceramic Shield (2. nesil) Ekran Yenileme Hızı : 120Hz ProMotion

: 120Hz ProMotion Arka Kamera : 48MP ana + 48MP ultra geniş + 12MP 5x telefoto

: 48MP ana + 48MP ultra geniş + 12MP 5x telefoto Ön Kamera : 12MP TrueDepth

: 12MP TrueDepth İşlemci : Apple A18 Pro

: Apple A18 Pro RAM : 8GB

: 8GB Depolama : 1TB

: 1TB Batarya Kapasitesi : 3355 mAh

: 3355 mAh Kablolu Şarj : 30W hızlı şarj

: 30W hızlı şarj İşletim Sistemi : iOS 18

: iOS 18 Fiyat: %5 indirimle 105.199 TL

Samsung Galaxy A36 5G