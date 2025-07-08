Amazon Prime Day'deki En İyi Akıllı Telefon İndirimleri
Amazon Prime Day'deki en iyi akıllı telefon indirimlerini sizler için sıraladık. İşte mutlaka göz atmanız gereken Prime Day telefon indirimleri.
Amazon'da Prime Day kampanyası başladı. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz akıllı telefon modellerini bir içerikte listeledik. Apple ve Samsung'un amiral gemisi modellerinden orta segment telefonlara kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut. 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyada yıl boyunca beklediğiniz telefonu uygun fiyata alma şansını yakalayabilirsiniz.
Amazon Prime Day İndirimli Akıllı Telefon Listesi
- Samsung Galaxy S25 Ultra (2GB RAM, 512GB Depolama) - %6 indirimle 68.699 TL
- Apple iPhone 12 (256 GB) - Prime Day Fırsatı 29.979 TL
- Samsung Galaxy A06 (4 GB RAM, 128 GB Depolama) -%5 5.659 TL
- Samsung Galaxy S25 (12 GB RAM, 128 GB Depolama) - %5 indirimle 39.899 TL
- Samsung Galaxy A25 5G (8 GB RAM + 256 GB Depolama) - %6 indirimle 11.740 TL
- Apple iPhone 16 Pro (1 TB) - %5 indirimle 105.199 TL
- Samsung Galaxy A36 5G (8 GB RAM + 256 GB Depolama) - %2 indirimle 15.299 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440x3120 (QHD+) Piksel
- Ekran Dayanıklılığı: Corning Gorilla Armor 2
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0
- Fiyat: %6 indirimle 68.699 TL
Apple iPhone 12
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2532 x 1170 piksel
- Ekran Dayanıklılığı: Ceramic Shield
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Arka Kamera: 12MP geniş + 12MP ultra geniş
- Ön Kamera: 12MP TrueDepth
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 4GB
- Depolama: 256GB
- Batarya Kapasitesi: 2815 mAh
- Kablolu Şarj: 20W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: iOS 14 (güncellenebilir)
- Fiyat: Prime Day özel fiyatı 29.979 TL
Samsung Galaxy A06
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 (HD+)
- Ekran Dayanıklılığı: Standart cam
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Arka Kamera: 50MP ana + 2MP derinlik
- Ön Kamera: 8MP
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI Core
Samsung Galaxy S25
- Ekran Boyutu: 6.2 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 (FHD+)
- Ekran Dayanıklılığı: Gorilla Glass Victus 3
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 50MP ana + 12MP ultra geniş + 10MP telefoto
- Ön Kamera: 12MP
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
- RAM: 12GB
- Depolama: 128GB
- Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.1
- Fiyat: %5 indirimle 39.899 TL
Samsung Galaxy A25 5G
- Ekran Boyutu: 6.5 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2340 x 1080 (FHD+)
- Ekran Dayanıklılığı: Gorilla Glass 5
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro
- Ön Kamera: 13MP
- İşlemci: Exynos 1280
- RAM: 8GB
- Depolama: 256GB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.0
- Fiyat: %6 indirimle 11.740 TL
Apple iPhone 16 Pro
- Ekran Boyutu: 6.3 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2796 x 1290 piksel
- Ekran Dayanıklılığı: Ceramic Shield (2. nesil)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz ProMotion
- Arka Kamera: 48MP ana + 48MP ultra geniş + 12MP 5x telefoto
- Ön Kamera: 12MP TrueDepth
- İşlemci: Apple A18 Pro
- RAM: 8GB
- Depolama: 1TB
- Batarya Kapasitesi: 3355 mAh
- Kablolu Şarj: 30W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: iOS 18
- Fiyat: %5 indirimle 105.199 TL
Samsung Galaxy A36 5G
- Ekran Boyutu: 6.6 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2412 x 1080 (FHD+)
- Ekran Dayanıklılığı: Gorilla Glass 5
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 50MP ana + 12MP ultra geniş + 5MP makro
- Ön Kamera: 32MP
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 8GB
- Depolama: 256GB
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6.0
- Fiyat: %2 indirimle 15.299 TL