Enis Kirazoğlu'nun Merakla Beklenen Oyunu Anomaly Agent'in Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Enis Kirazoğlu'nun kurmuş olduğu Phew Phew Games ekibinin ilk oyunu olacak olan merakla beklenen Anomaly Agent'in Türkiye fiyatı açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi duyurusu gerçekleştirilen ve 24 Ocak tarihinde PC ve Xbox, 25 Ocak tarihinde ise Nintendo Switch'e çıkışını gerçekleştirecek olan Anomaly Agent, Türkiye'de çıkış haftasına özel %20 indirim ile 3,99 dolar (yaklaşık 120 TL) fiyat etiketine sahip olacak.

Oyunun Türkiye'ye indirim harici fiyatı ise 4,99 dolar olarak açıklanırken, global fiyatı 11,99 dolar olacak. Bu da ülkemizde çok daha uygun fiyata oyuna erişilebilir olacağı anlamına geliyor.

Anomaly Agent Fragmanı

Anomaly Agent Konusu

Bu cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununda anomali olaylarını çözen bir ajansın.

Synthwave müzikler eşliğinde çatışmalara gir, seçimlerinle hikâyeye etki et, akrobatik hareketlerle engelleri aş! Zamanın büküldüğü bu macerada birbirinden özel ekipmanlar kullanarak anomalileri durdur!

Anomaly Agent Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10+

: Windows 10+ İşlemci : Intel i5+

: Intel i5+ RAM : 2 GB

: 2 GB Ekran Kartı : GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Peki siz Anomaly Agent'i çıkışında alıp oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.