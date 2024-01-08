Enis Kirazoğlu'nun Merakla Beklenen Oyunu Anomaly Agent'in Türkiye Fiyatı Açıklandı!
Enis Kirazoğlu'nun Phew Phew Games ekibinin ilk oyunu olacak olan Anomaly Agent'in Türkiye fiyatı açıklandı. İşte detaylar!
Enis Kirazoğlu'nun kurmuş olduğu Phew Phew Games ekibinin ilk oyunu olacak olan merakla beklenen Anomaly Agent'in Türkiye fiyatı açıklandı.
Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi duyurusu gerçekleştirilen ve 24 Ocak tarihinde PC ve Xbox, 25 Ocak tarihinde ise Nintendo Switch'e çıkışını gerçekleştirecek olan Anomaly Agent, Türkiye'de çıkış haftasına özel %20 indirim ile 3,99 dolar (yaklaşık 120 TL) fiyat etiketine sahip olacak.
Oyunun Türkiye'ye indirim harici fiyatı ise 4,99 dolar olarak açıklanırken, global fiyatı 11,99 dolar olacak. Bu da ülkemizde çok daha uygun fiyata oyuna erişilebilir olacağı anlamına geliyor.
Anomaly Agent Fragmanı
Anomaly Agent Konusu
Bu cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununda anomali olaylarını çözen bir ajansın.
Synthwave müzikler eşliğinde çatışmalara gir, seçimlerinle hikâyeye etki et, akrobatik hareketlerle engelleri aş! Zamanın büküldüğü bu macerada birbirinden özel ekipmanlar kullanarak anomalileri durdur!
Anomaly Agent Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10+
- İşlemci: Intel i5+
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Baldur's Gate 3 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
Peki siz Anomaly Agent'i çıkışında alıp oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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