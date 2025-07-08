Amazon Prime Day'deki En İyi Laptop İndirimleri
Amazon'da Prime Day indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu listede Prime Day kapsamında indirime giren laptop modellerini sizin için bir araya getirdik.
Amazon'un her yıl heyecanla beklenen Prime Day indirimleri başladı. Kampanya kapsamında pek çok farklı kategoride yüzlerce ürünün fiyatı düştü. Biz de her yıl olduğu gibi bu ürünleri sizler için bir araya getirdik. Peki Amazon Prime Day kapsamında indirime giren en iyi laptop modelleri hangileri?
Amazon Prime Day İndirimli Laptop Listesi
- HP Victus Gaming 16-r1055nt
- Lenovo LOQ 15ARP9
- ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA
- Lenovo IdeaPad Slim 3
- Apple MacBook Pro M4 Pro
- ASUS Vivobook 15 X1502VA
- Acer Nitro V 15 ANV15-51
- MSI Cyborg 15 A13VE
- Acer Aspire Go 15 AG15-51P
Amazon'un Prime Day kampanyası, laptop almak isteyenler için birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Gaming laptoplardan ultrabook modellere, iş bilgisayarlarından günlük kullanım için uygun modellere kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut. 8-14 Temmuz tarihleri arasında devam eden kampanyada hem öğrenciler hem profesyoneller hem de oyun tutkunları laptop modelleri bulmak mümkün.
HP Victus Gaming 16-r1055nt
- Ekran: 16.1 inç FHD IPS, 144Hz
- İşlemci: Intel Core i7-14700HX (20 çekirdek)
- RAM: 16GB DDR5
- Depolama: 512GB NVMe SSD
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4050 6GB
- Ağırlık: 2.33 kg
- Özellikler: RGB klavye aydınlatması, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
- Kategori: Oyun bilgisayarı
Lenovo LOQ 15ARP9
- Ekran: 15.6 inç FHD IPS, 144Hz
- İşlemci: AMD Ryzen 5 7235HS
- RAM: 64GB DDR5 (Yükseltilmiş)
- Depolama: 256GB NVMe SSD
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3050 6GB
- Ağırlık: 2.38 kg
- Özellikler: G-SYNC desteği, Wi-Fi 6
- Kategori: Oyun bilgisayarı
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA
- Ekran: 14 inç OLED, 2880x1800, 120Hz
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 285H
- RAM: 32GB LPDDR5X (Tümleşik)
- Depolama: 1TB NVMe SSD
- Ekran Kartı: Intel Arc 140T
- Ağırlık: 1.22 kg
- Özellikler: 600 nit parlaklık, Thunderbolt 4, MIL-STD-810H
- Kategori: Premium ultrabook
Lenovo IdeaPad Slim 3
- Ekran: 15.3 inç FHD IPS
- İşlemci: Intel Core i5-13420H
- RAM: 8GB DDR5
- Depolama: 512GB NVMe SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics
- Ağırlık: 1.59 kg
- Özellikler: Hızlı şarj, Wi-Fi 6, MIL-STD-810H
- Kategori: Günlük kullanım/İş
Apple MacBook Pro 14.2 M4 Pro
- Ekran: 14.2 inç Liquid Retina XDR, 120Hz
- İşlemci: Apple M4 Pro (12 CPU/16 GPU)
- RAM: 24GB Tümleşik Bellek
- Depolama: 512GB SSD
- Ekran Kartı: 16 çekirdekli GPU (Tümleşik)
- Ağırlık: 1.60 kg
- Özellikler: 1000 nit parlaklık, Touch ID, Thunderbolt 5
- Kategori: Premium/Profesyonel
ASUS Vivobook 15 X1502VA
- Ekran: 15.6 inç FHD
- İşlemci: Intel Core i5-13420H
- RAM: 8GB DDR4
- Depolama: 512GB NVMe SSD
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics
- Ağırlık: 1.70 kg
- Özellikler: Alüminyum gövde, Wi-Fi 6E
- Kategori: Genel kullanım
Acer Nitro V 15 ANV15-51
- Ekran: 15.6 inç FHD IPS, 144Hz
- İşlemci: Intel Core i5-13420H
- RAM: 8GB DDR5
- Depolama: 1TB NVMe SSD
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4050 6GB
- Ağırlık: 2.11 kg
- Özellikler: Parmak izi okuyucu, RGB klavye
- Kategori: Oyun bilgisayarı
MSI Cyborg 15 A13VE
- Ekran: 15.6 inç FHD IPS, 144Hz
- İşlemci: Intel Core i5-13420H
- RAM: 16GB DDR5
- Depolama: 512GB NVMe SSD
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4050 45W 6GB
- Ağırlık: 1.98 kg
- Özellikler: Yarı şeffaf kasa, mavi klavye aydınlatması
- Kategori: Oyun bilgisayarı
Acer Aspire Go 15 AG15-51P
- Ekran: 15.3 inç FHD IPS
- İşlemci: Intel Core i5-1334U
- RAM: 16GB DDR5
- Depolama: 512GB NVMe SSD
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe Graphics
- Ağırlık: 1.70 kg
- Özellikler: 11 saat pil ömrü, Wi-Fi 6
- Kategori: Günlük kullanım/Öğrenci