Amazon Prime Day'deki En İyi Laptop İndirimleri

Amazon'un her yıl heyecanla beklenen Prime Day indirimleri başladı. Kampanya kapsamında pek çok farklı kategoride yüzlerce ürünün fiyatı düştü. Biz de her yıl olduğu gibi bu ürünleri sizler için bir araya getirdik. Peki Amazon Prime Day kapsamında indirime giren en iyi laptop modelleri hangileri?

Amazon Prime Day İndirimli Laptop Listesi

Amazon'un Prime Day kampanyası, laptop almak isteyenler için birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Gaming laptoplardan ultrabook modellere, iş bilgisayarlarından günlük kullanım için uygun modellere kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut. 8-14 Temmuz tarihleri arasında devam eden kampanyada hem öğrenciler hem profesyoneller hem de oyun tutkunları laptop modelleri bulmak mümkün.

HP Victus Gaming 16-r1055nt

Ekran : 16.1 inç FHD IPS, 144Hz

: 16.1 inç FHD IPS, 144Hz İşlemci : Intel Core i7-14700HX (20 çekirdek)

: Intel Core i7-14700HX (20 çekirdek) RAM : 16GB DDR5

: 16GB DDR5 Depolama : 512GB NVMe SSD

: 512GB NVMe SSD Ekran Kartı : NVIDIA RTX 4050 6GB

: NVIDIA RTX 4050 6GB Ağırlık : 2.33 kg

: 2.33 kg Özellikler : RGB klavye aydınlatması, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

: RGB klavye aydınlatması, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Kategori: Oyun bilgisayarı

Lenovo LOQ 15ARP9

Ekran : 15.6 inç FHD IPS, 144Hz

: 15.6 inç FHD IPS, 144Hz İşlemci : AMD Ryzen 5 7235HS

: AMD Ryzen 5 7235HS RAM : 64GB DDR5 (Yükseltilmiş)

: 64GB DDR5 (Yükseltilmiş) Depolama : 256GB NVMe SSD

: 256GB NVMe SSD Ekran Kartı : NVIDIA RTX 3050 6GB

: NVIDIA RTX 3050 6GB Ağırlık : 2.38 kg

: 2.38 kg Özellikler : G-SYNC desteği, Wi-Fi 6

: G-SYNC desteği, Wi-Fi 6 Kategori: Oyun bilgisayarı

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA

Ekran : 14 inç OLED, 2880x1800, 120Hz

: 14 inç OLED, 2880x1800, 120Hz İşlemci : Intel Core Ultra 9 285H

: Intel Core Ultra 9 285H RAM : 32GB LPDDR5X (Tümleşik)

: 32GB LPDDR5X (Tümleşik) Depolama : 1TB NVMe SSD

: 1TB NVMe SSD Ekran Kartı : Intel Arc 140T

: Intel Arc 140T Ağırlık : 1.22 kg

: 1.22 kg Özellikler : 600 nit parlaklık, Thunderbolt 4, MIL-STD-810H

: 600 nit parlaklık, Thunderbolt 4, MIL-STD-810H Kategori: Premium ultrabook

Lenovo IdeaPad Slim 3

Ekran : 15.3 inç FHD IPS

: 15.3 inç FHD IPS İşlemci : Intel Core i5-13420H

: Intel Core i5-13420H RAM : 8GB DDR5

: 8GB DDR5 Depolama : 512GB NVMe SSD

: 512GB NVMe SSD Ekran Kartı : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Ağırlık : 1.59 kg

: 1.59 kg Özellikler : Hızlı şarj, Wi-Fi 6, MIL-STD-810H

: Hızlı şarj, Wi-Fi 6, MIL-STD-810H Kategori: Günlük kullanım/İş

Apple MacBook Pro 14.2 M4 Pro

Ekran : 14.2 inç Liquid Retina XDR, 120Hz

: 14.2 inç Liquid Retina XDR, 120Hz İşlemci : Apple M4 Pro (12 CPU/16 GPU)

: Apple M4 Pro (12 CPU/16 GPU) RAM : 24GB Tümleşik Bellek

: 24GB Tümleşik Bellek Depolama : 512GB SSD

: 512GB SSD Ekran Kartı : 16 çekirdekli GPU (Tümleşik)

: 16 çekirdekli GPU (Tümleşik) Ağırlık : 1.60 kg

: 1.60 kg Özellikler : 1000 nit parlaklık, Touch ID, Thunderbolt 5

: 1000 nit parlaklık, Touch ID, Thunderbolt 5 Kategori: Premium/Profesyonel

ASUS Vivobook 15 X1502VA

Ekran : 15.6 inç FHD

: 15.6 inç FHD İşlemci : Intel Core i5-13420H

: Intel Core i5-13420H RAM : 8GB DDR4

: 8GB DDR4 Depolama : 512GB NVMe SSD

: 512GB NVMe SSD Ekran Kartı : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Ağırlık : 1.70 kg

: 1.70 kg Özellikler : Alüminyum gövde, Wi-Fi 6E

: Alüminyum gövde, Wi-Fi 6E Kategori: Genel kullanım

Acer Nitro V 15 ANV15-51

Ekran : 15.6 inç FHD IPS, 144Hz

: 15.6 inç FHD IPS, 144Hz İşlemci : Intel Core i5-13420H

: Intel Core i5-13420H RAM : 8GB DDR5

: 8GB DDR5 Depolama : 1TB NVMe SSD

: 1TB NVMe SSD Ekran Kartı : NVIDIA RTX 4050 6GB

: NVIDIA RTX 4050 6GB Ağırlık : 2.11 kg

: 2.11 kg Özellikler : Parmak izi okuyucu, RGB klavye

: Parmak izi okuyucu, RGB klavye Kategori: Oyun bilgisayarı

MSI Cyborg 15 A13VE

Ekran : 15.6 inç FHD IPS, 144Hz

: 15.6 inç FHD IPS, 144Hz İşlemci : Intel Core i5-13420H

: Intel Core i5-13420H RAM : 16GB DDR5

: 16GB DDR5 Depolama : 512GB NVMe SSD

: 512GB NVMe SSD Ekran Kartı : NVIDIA RTX 4050 45W 6GB

: NVIDIA RTX 4050 45W 6GB Ağırlık : 1.98 kg

: 1.98 kg Özellikler : Yarı şeffaf kasa, mavi klavye aydınlatması

: Yarı şeffaf kasa, mavi klavye aydınlatması Kategori: Oyun bilgisayarı

Acer Aspire Go 15 AG15-51P