Amiral Gemisi Telefonların Batarya Performansları Karşılaştırıldı: En İyisi Hangisi?

Apple'ın bu ayın başlarında iPhone 16 serisini piyasaya sürmesiyle sektörde hangi akıllı telefonların daha iyi batarya performansı sunduğu sorusu akılları fazlasıyla meşgul ediyor. Son raporlar, mevcut amiral gemisi telefonların bataryalarını karşılaştırıyor. İşte ayrıntılar!

En Çok Batarya Ömrü Sunan Amiral Gemisi Modelleri

Tom's Guide gerçek zamanlı batarya testlerine baktığımızda bataryası en çok dayanan modelin Asus ROG Phone Pro olduğunu görüyoruz. Toplamda 18 saat 48 dakikayla zirvede yer alan modelin hemen ardından ikinci sırada ise 18 saat 42 dakikayla OnePlus 12R takip ediyor.

Bu ayın başlarında tanıtılan iPhone 16 serisinin Pro Max modeli 18 saat 6 dakikalık pil ömrüyle listede üçüncü sırada yer aldı. Samsung Galaxy S24 Ultra ise 16 saat 45 dakikalık pil ömrüyle altıncı sırada karşımıza çıktı. İşte Tom's Guide testlerine göre genel anlamda en iyi batarya ömrü sunan akıllı telefonlar:

Asus ROG Phone 8 Pro: 18:48 OnePlus 12R: 18:42 iPhone 16 Pro Max: 18:06 Asus Zenfone 11 Ultra: 17:52 OnePlus 12: 17:41 Samsung Galaxy S24 Ultra: 16:45 Samsung Galaxy S24 Plus: 16:32 iPhone 16 Plus: 16:29 Motorola Edge Plus (2023): 15:47 Moto G Stylus 5G (2024): 15:01 Nothing Phone 2a: 15:00 Google Pixel 9 Pro XL: 14:37 Motorola Razr (2024): 14:37 Moto G 5G (2024): 14:36 Nothing Phone 2: 14:21

PhoneArena'nın testleri ise amiral gemilerini tarayıcı, video izleme ve oyun oynama gibi kriterlerde değerlendirdi. Bu testlerde en çok öne çıkan modelin iPhone 16 Pro Max olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, 4.685 mAh'lik pil kapasitesine rağmen tarayıcıda 22 saat 39 dakika, videoda 10 saat 24 dakika ve oyunda 12 saat 4 dakikalık bir batarya performansı gösterdi.

Telefon Pil Ömrü Tahmini Tarayıcı Süresi Video Süresi Oyun Süresi Batarya Kapasitesi Apple iPhone 16 Pro Max 8 saat 30 dakika 22 saat 39 dakika 10 saat 24 dakika 12 saat 4 dakika 4685 mAh OnePlus 12 8 saat 9 dakika 18 saat 14 dakika 13 saat 37 dakika 9 saat 43 dakika 5400 mAh Apple iPhone 16 Plus 7 saat 30 dakika 18 saat 5 dakika 10 saat 24 dakika 10 saat 32 dakika 4674 mAh Apple iPhone 15 Pro Max 7 saat 25 dakika 19 saat 20 dakika 9 saat 45 dakika 9 saat 36 dakika 4422 mAh Google Pixel 9 Pro XL 7 saat 18 dakika 18 saat 52 dakika 9 saat 24 dakika 10 saat 4 dakika 5060 mAh Samsung Galaxy S24+ 6 saat 54 dakika 20 saat 41 dakika 8 saat 20 dakika 11 saat 52 dakika 4900 mAh Samsung Galaxy S24 Ultra 6 saat 46 dakika 20 saat 6 dakika 8 saat 18 dakika 13 saat 53 dakika 5000 mAh