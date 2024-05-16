iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: Aradaki Boyut Farkı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın Eylül ayında gerçekleştireceği WWDC etkinliğine yaklaştıkça iPhone 16 serisindeki telefonlarla ilgili daha fazla bilgi gelmeye devam ediyor. Apple ile ilgili paylaşımlarıyla ünlü isim Majin Bu'nun X'te paylaştığı son görüntüler gündem oldu.

Majin Bu'nun paylaştığı fotoğraflara baktığımızda iPhone 16 Pro Max modelinin iPhone 15 Pro Max'ten ne kadar farklı olduğunu görüyoruz. Bu farklılardan en çok göze çarpan ise telefonun boyutundaki değişiklik oluyor.

iPhone 16 Pro Max and iPhone 15 Pro Max dimensions compared pic.twitter.com/LKU2KWQRVn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 15, 2024

iPhone 16 Pro Max Beklenenden Büyük Olacak

Paylaşılan görüntülerden de fark edildiği gibi iPhone 16 Pro ve Pro Max ekran boyutlarındaki değişiklik iPhone 15 Pro Max'e oranla daha büyük olacak. Telefonların sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutuna kavuşacağı var sayılıyor.

iPhone 15 Pro Max, 6,7 inç ekran boyutuna sahip. Buradan çıkarılacak sonuç ise yeni Pro Max modelin boyutu bir önceki serideki modelden 0,2 inç daha büyük olacak. Bu çok büyük bir fark olmasa da fark edilebilir bir büyüklük söz konusu.

Daha büyük boyutlara sahip telefon sevenleri sevindirecek bir haber olsa da diğer tarafta az da olsa biraz daha büyük bir telefon kullanmak istemeyenler için kötü haber sayılabilir. Ekran boyutundan farklı olarak iPhone 16 Pro ve Pro Max için başka farklılıklar da mevcut.

Söylentilere göre iPhone 16'nın Pro modelleri daaha büyük pillere, Yakalama düğmesine, 48 MP ultra geniş açılı kameraya ve M4 işlemcili A18 Pro çipe sahip olacak. Tüm bunların ne kadar gerçek olduğunu ancak Eylül'deki tanıtımda görebileceğiz.