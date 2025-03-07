Anadolu Sigorta, Müşteri Bilgilerini Ortaya Çıkaran Bir Veri İhlali Yaşadı!

Ülkemizi etkileyebilecek siber saldırı ve veri ihlallerini kamuoyuna duyuran Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK, kısa bir süre önce Anadolu Sigorta şirketinde yeni bir veri ihlali tespit ettiğini duyurdu. Söz konusu ihlalin bazı müşteri bilgilerinin açığa çıkmasına yol açtığı bildiriliyor. Detaylar haberde.

Veri İhali, Müşterilerin Adres ve Sağlık Bilgilerini İçeriyor

KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizin önde gelen sigorta şirketlerinden Anadolu Sigorta'da müşteri etkileyebilecek bir veri ihlali tespit edildi. Söz konusu ihlalin, sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

Açıklamaya göre yaşanan veri ihlali sonucu, 242 Anadolu Sigorta müşterisinin bazı kişisel verileri ortaya çıktı. Bu veriler arasında müşterilerin isim-soy isim bilgiler, adresleri, Anadolu Sigorta'daki poliçe numaraları ve sağlık bilgileri yer alıyor. Veri ihalinin ardından bu bilgilerin kötü amaçlı kişi ve gruplar tarafından çalınıp çalınmadığı ise bilinmiyor.

Ünlü firma, bundan yalnızca birkaç ay öncesinde de mobil uygulamasına yönelik bir siber saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Anadolu Sigorta sistemlerine erişen saldırganlar, uygulama üzerinden kullanıcılara dolandırma amaçlı mesajlar ve küfürlü bildirimler yollamıştı.

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