Anadolu Sigorta Hacklendi: Mobil Uygulama Üzerinden Kullanıcılara Küfürlü Mesajlar Gönderildi!

Son yıllarda ülkemizdeki banka ve sigortacılık uygulamalarının sık sık siber saldırıya uğradığına şahit oluyoruz. Bunlardan sonuncusu ise geçtiğimiz gece Anadolu Sigorta'nın başına geldi.

Ünlü şirketin Sigortam Cepte isimli mobil uygulaması, dün gece bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Saldırganlar, mobil uygulama üzerinden kullanıcılara art arda küfürlü mesajlar gönderirken, kripto para dolandırıcılığı amacıyla çeşitli bildirimler yayınladı.

Sigortam Cepte Uygulaması Üzerinden Küfürlü Mesajlar Gönderen Hackerlar, Kullanıcıları Dolandırmayı Amaçladı

Türkiye'nin köklü sigorta şirketlerinden Anadolu Sigorta'ya yönelik saldırı gerçekleştirilen bilgisayar korsanları, daha öncesinde sıkça karşılaştığımız saldırılara benzer şekilde kullancılara bazı mesajlar gönderdi. Ancak mesajların içeriği diğerlerinden bir hayli ilginç.

Hackerlar tarafından 9 Aralık saat 23.20 ile 23.52 saatleri arasında gönderilen bildirim mesajları, aynı içerikte olmasıyla bir spam niteliği taşırken, küfürlü olmasıyla dikkat çekti. Siber salgırganlar, bununla birlikte kullanıcılara Bitcoin vadeden çeşitli mesajlar da yayınladı.

Anadolu Sigorta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sigortam Cepte uygulamasının dış katmanında bulunan bildirim/mesaj servisine yetkisiz erişim tespit edildiği ifade etti. Yetkisiz erişiminin sadece bildirim/mesaj servisine etki ettiğini belirten firma, şirketin veri tabanları ve güvenlik altyapısında herhangi bir sızıntının yaşanmadığını vurguladı.

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