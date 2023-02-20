Steam Haftanın En Çok Satan Oyunları (13-20 Şubat)

Steam'de her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın en çok satanlar listesi yayınlandı. Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Steam'e her hafta binlerce oyun çıkışını gerçekleştirirken, binlercesi de yeni satışlar gerçekleştirmekte. Haftanın en çok satanlar listesini yayınlayan Steam'in veritabanı platformu SteamDB, bu haftanın en çok satanlarını da gözler önüne serdi.

Hogwarts Legacy'nin çıkışını gerçekleştirmesiyle domine ettiği satışlar Steam verilerine de yansımış olacak ki, kolay kolay geçilemeyen Steam Deck satışlarını hem standart sürümünün satışlarıyla hem de Digital Deluxe Edition satışlarıyla geçmiş durumda. 3. sıradaki Steam Deck'i ise Call of Duty: Modern Warfare II takip ediyor.

Bu hafta çıkışını gerçekleştiren EA'in yeni oyunu WILD HEARTS da iki paketiyle listede 5 ve 6. sırayı alırken, Sony'nin PC'ye getirdiği oyunlarından en yenisi Returnal da listede yer edinmiş durumda.

Steam Haftanın En Çok Satan Oyunları

Oyun Geliştirici Çıkış Tarihi 1. Hogwarts Legacy Avalanche Software 10 Şubat 2023 2. Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition Avalanche Software 10 Şubat 2023 3. Steam Deck Valve 25 Şubat 2022 4. Call of Duty: Modern Warfare II Infinity Ward 28 Ekim 2022 5. WILD HEARTS KOEI TECMO GAMES CO., LTD. 16 Şubat 2023 6. WILD HEARTS KOEI TECMO GAMES CO., LTD. 16 Şubat 2023 7. Destiny 2: Lightfall + Annuel Pass Bungie 28 Şubat 2023 8. Returnal Housemarque 15 Şubat 2023 9. CS: GO Prime Status Upgrade Valve 21 Ağustos 2012 10. Pharaoh: A New Era Triskell Interactive 15 Şubat 2023

Peki siz bu hafta Steam'den yeni bir oyun aldınız mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.