Steam Haftanın En Çok Satan Oyunları (13-20 Şubat)
Steam'in haftanın en çok satanlar oyunları listesi yayınlandı. Birbirinden popüler ve yeni yapım bu hafta da rekabette yerlerini almış durumda.
Steam'de her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın en çok satanlar listesi yayınlandı. Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Steam'e her hafta binlerce oyun çıkışını gerçekleştirirken, binlercesi de yeni satışlar gerçekleştirmekte. Haftanın en çok satanlar listesini yayınlayan Steam'in veritabanı platformu SteamDB, bu haftanın en çok satanlarını da gözler önüne serdi.
Hogwarts Legacy'nin çıkışını gerçekleştirmesiyle domine ettiği satışlar Steam verilerine de yansımış olacak ki, kolay kolay geçilemeyen Steam Deck satışlarını hem standart sürümünün satışlarıyla hem de Digital Deluxe Edition satışlarıyla geçmiş durumda. 3. sıradaki Steam Deck'i ise Call of Duty: Modern Warfare II takip ediyor.
Bu hafta çıkışını gerçekleştiren EA'in yeni oyunu WILD HEARTS da iki paketiyle listede 5 ve 6. sırayı alırken, Sony'nin PC'ye getirdiği oyunlarından en yenisi Returnal da listede yer edinmiş durumda.
Steam Haftanın En Çok Satan Oyunları
|Oyun
|Geliştirici
|Çıkış Tarihi
|1.
|Hogwarts Legacy
|Avalanche Software
|10 Şubat 2023
|2.
|Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition
|Avalanche Software
|10 Şubat 2023
|3.
|Steam Deck
|Valve
|25 Şubat 2022
|4.
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Infinity Ward
|28 Ekim 2022
|5.
|WILD HEARTS
|KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
|16 Şubat 2023
|6.
|WILD HEARTS
|KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
|16 Şubat 2023
|7.
|Destiny 2: Lightfall + Annuel Pass
|Bungie
|28 Şubat 2023
|8.
|Returnal
|Housemarque
|15 Şubat 2023
|9.
|CS: GO Prime Status Upgrade
|Valve
|21 Ağustos 2012
|10.
|Pharaoh: A New Era
|Triskell Interactive
|15 Şubat 2023
Peki siz bu hafta Steam'den yeni bir oyun aldınız mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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