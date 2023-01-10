Ant-Man and The Wasp: Quantumania Fragmanı Yayımlandı

Ant-Man and The Wasp: Quantumania fragmanı paylaşıldı. Peki, dünya çapında çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen süper kahraman filminin fragmanı neler sunuyor? Yeni filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Fragmanı Nasıl İzlenir?

Marvel'ın yeni süper kahraman filmi Ant-Man and The Wasp: Quantumania ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çok yakında vizyona girmesi beklenen filmin fragmanı yayımlandı. İzleyicilerle buluşan fragman, kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

Yalnızca dört saatte 1,8 milyon görüntüleme sayısına ulaşan videoya baktığımızda filmin başarılı bir atmosfere sahip olduğunu görüyoruz. Scott Lang ile Hope Van Dyne'ın hikâyesini konu alan filmin fragmanı 2 dakika 18 saniye uzunluğunda.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Oyuncuları

Paul Rudd (Scott Lang)

Evangeline Lilly (Hope Van Dyne)

Jonathan Majors (Kang The Conqueror)

Kathryn Newton (Cassie Lang)

William Jackson Harper (Quaz)

Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne)

Michael Douglas (Dr. Hank Pym)

Bill Murray (Krylar)

Ant-Man and The Wasp: Quantumania isimli filmin oyuncu kadrosunda Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors ve Kathryn Newton dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Hope Van Dyne'ı Evangeline Lilly, Scott Lang'i ise Paul Rudd canlandıracak.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Ne Zaman Çıkacak?

Marvel filmlerini izlemekten keyif alan çoğu kişinin sabırsızlıkla beklediği Ant-Man and The Wasp: Quantumania, 17 Şubat 2023 tarihinde vizyona girecek.