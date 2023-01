En İyi Süper Kahraman Dizileri

Süper kahraman dizileri izlemek isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede süper kahraman temasını seven kişilerin beğenebileceği yapımlar yer alıyor. Listeye göz atabilir ve yeni diziler keşfedebilirsiniz.

Günümüzde süper kahraman temasına sahip pek çok yapım bulunuyor. Bunların bazıları çok sayıda izleyici tarafından beğenilerek büyük bir başarı elde ederken bazıları ise beklentilerin altında kalıyor. Peki, bu konuda en başarılı diziler hangileri?

Süper Kahraman Dizileri Listesi

Loki

Arrow

Titans

Invincible

The Boys

The Flash

Supergirl

Legion

The Gifted

What If...?

WandaVision

Doom Patrol

Superman & Lois

Jupiter's Legacy

DC's Legends of Tomorrow

The Falcon and the Winter Soldier

Yukarıda süper kahraman temasına sahip başarılı yapımlar yer alıyor. Listede bulunan dizilerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyun oynamakten keyif alıyorsanız en iyi süper kahraman oyunları listesine de göz atabilirsiniz.

Loki

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Eugene Cordero ve dahası

Avengers: Endgame'deki olaylardan sonrasını ele alan dizi, Loki isiml ikarakterin hikâyesini anlatıyor. 2021 yılında yayımlanmaya başlayan aksiyon, macera ve fantastik türündeki dizinin ilk sezonunda 6 adet bölüm yer alıyor. Diziyi dijital yayın platformu Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Arrow

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey ve dahası

Milyarder Oliver Queen gerçekleşen bir kaza sonucunda kaybolur. Bu olaydan 5 yıl sonra bambaşka biri olarak geri dönen Oliver Queen, suçlulara karşı mücadele etmeye başlar. 2012 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2020 yılında sona erdi.

Titans

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft

Dick Grayson, Batman ile yollarını ayırdıktan sonra bir grup genç kahraman ile karşılaşır. Dizide Grayson ve ekibinin maceralarına tanık oluyoruz. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan diziyi popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Invincible

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Seslendirme: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh ve dahası

2021 yılında yayımlanmaya başlayan animasyon dizisi Invincible, dünyanın en güçlü süper kahramanı Nolan Grayson'ın oğlu olan Mark Grayson'ın maceralarını anlatıyor. Aksiyon ve macera türündeki dizinin ilk sezonunda 8 adet bölüm mevcut.

The Boys

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr ve dahası

En iyi Amazon Prime dizileri arasında yer alan The Boys, süper güçlerini kötüye kullanan süper kahramanlara karşı mücadele eden The Boys ekibinin maceralarını konu alıyor. Aksiyon, suç ve dram türündeki dizi 2019 yılında yayımlanmaya başladı.

The Flash

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker ve dahası

Aksiyon, dram ve macera türündeki The Flash, Central City'de suçlulara karşı mücadele eden Barry Allen'ın hikâyesini konu alıyor. 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Greg Berlanti, Geoff Johns ve Andrew Kreisberg tarafından yaratıldı.

Supergirl

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood ve dahası

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan dizi, Supergirl'ün hikâyesini anlatıyor. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2021 yılında sona erdi. Aksiyon, macera ve dram türündeki Supergirl'de 6 sezon yer alıyor.

Legion

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza ve dahası

Tuhaf bir karşılaşmanın ardından hayatını sonsuza dek değiştirecek özel güçlerini keşfeden David Haller'ın maceralarını konu alıyor. Bilim kurgu, dram ve aksiyon türündeki dizi 2017 yılında yayımlanmaya başladı ve 2019 yılında sona erdi.

The Gifted

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale ve dahası

Matt Nix tarafından yaratılan The Gifted, bir grup mutant, insanlarla barış içerisinde bir arada taşamayı başarmak için mücadele eder. Aksiyon, dram ve fantastik türündeki dizi 2017 yılında yayımlanmaya başladı ve 2019 yılında sona erdi.

What If...?

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: TV-14

Seslendirme: Jeffrey Wright, Terri Douglas, Matthew Wood ve dahası

En başarılı animasyon dizilerinden biri olan What If...?, Marvel Sinematik Evreni'ndeki farklı süper kahramanların hikâyesini konu alıyor. Dizide The Watcher'dan Nick Fury'e Black Panther'dan Dr. Stranger'a kadar pek çok kahraman bulunuyor. Dizinni ilk sezonunda 9 adet bölüm mevcut.

WandaVision

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn ve dahası

2021 yılında yayımlanmaya başlayan mini dizi, Wanda Maximoff ve Vision isimli süper kahramanlarının hikâyesini anlatıyor. Aksiyon, komedi ve dram türündeki başarılı yapımın ilk sezonunda 9 adet bölüm bulunuyor.

Doom Patrol

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Diane Guerrero, April Bowlby, Matt Bomer ve dahası

İdealist bilim insanı ve ekibinin maceralarını konu alan Doom Patrol, 2019 yılında yayımlanmaya başladı. Aksiyon, macera ve komedi türündeki dizinin şu anda dört sezonu bulunuyor. En iyi süper kahraman dizileri arasında yer alan dizi, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olabilir.

Superman & Lois

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Alex Garfin ve dahası

2021 yılında yayımlanmaya başlayan Superman & Lois, Clark Kent ve kız arkadaşı Lois Lane'in hikâyesini anlatıyor. Todd Helbing ve Greg Berlanti tarafından yaratılan dizinin şu anda iki sezonu bulunuyor. İki sezon toplamda 30 bölümden oluşuyor.

Jupiter's Legacy

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb ve dahası

Yaklaşı kolarak bir asırdır dünyayı güvende tutan ilk nesil süper kahramanlar, görevi çocuklarına teslim eder. Görevi ikinci nesil süper kahramanların devralması ile beraber eski kurallar geçerliliğini yitirir. 2021 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

DC's Legends of Tomorrow

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Caity Lotz, Amy Louise Pemberton, Dominic Purcell ve dahası

Zaman yolculuğu yapan Rip Hunter, tüm zamanı etkileyebilecek bir kıyameti önlemek için kahramanlardan ve kötülerden oluşan bir ekip oluşturur. 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizi 2022 yılında sona erdi.

The Falcon and the Winter Soldier

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell ve dahası

The Falcon and the Winter Soldier (Falcon ve Kış Askeri), Sam Wilson ile Bucky Barnes'in maceralarını konu alıyor. Aksiyon, macera ve dram türündeki mini dizi 2021 yılında yayımlandı. Dizi 6 bölümden oluşuyor.

Bu yazıda süper kahraman dizileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı yapım hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca gerçek hayattan uyarlanan diziler listesine de göz atabilirsiniz.