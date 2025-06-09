Neredeyse Hazır: Apple AirTag 2 Neler Sunacak?

2021 yılında piyasaya sürülen Apple AirTag o günden bu yana yenilenmedi. Basit ama etkili bir çalışma sistemine sahip olan bu cihazın güncellemeye ihtiyacı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ancak AirTag 2 için sevindirici bir haber var.

Apple AirTag 2 Özellikleri Nasıl Olacak?

Bloomberg'den Mark Gurman yeni bir AirTag'in piyasaya sürülmeye "neredeyse hazır" olduğunu açıkladı. Apple AirTag 2'nin 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisini ve beklenilen yenilikleri geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Gurman'ın açıklaması da bunu doğrular nitelikte.

Gurman, Apple'ın yeni AirTag konusunda neredeyse hazır olduğunu belirtmiş olsa da, bu akşam gerçekleştirilecek olan WWDC etkinliğinde tanıtılmasının mantıklı olmadığını da belirtiyor. Eylül ayına yani iPhone 17 lansmanına dahil edilmezse muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir basın bülteni ile duyurulur.

Apple AirTag 2 ile gelmesi beklenilen yenilikler;

- Apple'ın ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi sayesinde mevcut AirTag'e kıyasla 3 kata kadar daha uzun izleme aralığı.

- Apple Vision Pro / mekansal bilgi işlem entegrasyonu.

- AirTag'lerin takip amaçlı kullanımını azaltmak için çıkarılması çok daha zor bir hoparlör.

Tahmin edebileceğiniz üzere cihazın tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Aktif olarak bir AirTag kullanıyor musunuz? Yorumlarda tartışalım...