iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen bazı telefonlar yeni iOS güncellemesinden mahrum kalacak. Peki, hangi iPhone'lar iOS 26 alamayacak?

Haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'un tanıtılması bekleniyordu fakat geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre bu strateji değişecek. Apple, yeni iOS sürümlerini sıradaki yıla göre adlandıracak. Dolayısıyla WWDC 2025 etkinliğinde iOS 26'nın duyurulacağı söylenebilir.

Bu değişiklik yalnızca iOS için olmayacak. Buna göre haziran ayındaki WWDC etkinliğinde iOS dışında iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26'nın da duyurulması bekleniyor. WWDC 2025 etkinliği 9-13 Haziran tarihleri arasında yapılacağı söyleniyor.

iOS 26 Güncellemesi Alacak Telefonlar Listesi