iOS 26 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Ortaya Çıktı!
iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri sızdırıldı. Paylaşılan listeye göre bazı iPhone'lara yeni güncelleme gelmeyecek. İşte ayrıntılar!
iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen bazı telefonlar yeni iOS güncellemesinden mahrum kalacak. Peki, hangi iPhone'lar iOS 26 alamayacak?
Haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19'un tanıtılması bekleniyordu fakat geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre bu strateji değişecek. Apple, yeni iOS sürümlerini sıradaki yıla göre adlandıracak. Dolayısıyla WWDC 2025 etkinliğinde iOS 26'nın duyurulacağı söylenebilir.
Bu değişiklik yalnızca iOS için olmayacak. Buna göre haziran ayındaki WWDC etkinliğinde iOS dışında iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26'nın da duyurulması bekleniyor. WWDC 2025 etkinliği 9-13 Haziran tarihleri arasında yapılacağı söyleniyor.
iOS 26 Güncellemesi Alacak Telefonlar Listesi
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. nesil ve sonrası)