Apple Yanlışlıkla iOS 17'yi Erkenden Yayınladı!

iOS 17'nin geliştiricilere özel beta sürümü, görünüşe göre yanlışlıkla tüm kullanıcılara sunuldu.

Apple WWDC 2023'te, yakında çıkacak olan iOS 17'nin herkese açık beta ya da test sürümünün Temmuz ayında yayınlanacağını duyurmuştu ancak bir hata sonucu bu sürüm şimdiden kullanıma sunulmuş durumda.

İlk olarak Twitter kullanıcısı Connor Jewiss tarafından tespit edilen iOS 17, Ayarlar'ın beta bölümünde indirilebilir olarak listeleniyor.

Apple'ın Sürümü Geri Çekmesi Bekleniyor

Şüphesiz Apple bu sürümü kısa süre içinde geri çekecek ancak bu esnada AppleInsider kimsenin indirmemesini öneriyor. Öyle ki beta test sürümleri, tanım gereği, genel kullanıma hazır olmaktan uzak sürümler ve bir sorun olması durumunda bir iPhone'un kalıcı hasar alması da mümkün.

Apple'ın iOS 17'si Temmuz ayında herkese açık beta sürümüne girecek ve ardından Eylül veya Ekim 2023 civarında beklenen nihai sürüme kadar birçok sürümden geçecek.

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