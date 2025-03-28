Apple, Samsung'u İkiye "Katlayacak": iPhone Fold'da Üstün Kalite Detayı

Apple kullanıcıları uzun zamandır katlanabilir bir iPhone modeli görmek için can atıyordu. Özellikle bu kulvardaki en sağlam ve farkı en fazla açmış rakip Samsung'un Galaxy Fold ve Flip modelleri olmuşken, Apple söz konusu arayı kapatmak için ciddi adımlar atmak durumunda kalıyor. Samsung'un önüne geçebilmesi için önemli bir detay, bir farklılıkla ortaya çıkması lazımdı ki Apple bu detayı bulmuş gibi görünüyor.

Yeni sızan bilgilere göre, cihazda metalik camdan (amorfs alaşım) yapılan özel bir menteşe kullanılacak. Peki bu ne demek? Cihaz; bükülmeye karşı fazlasıyla dirençli olacak.

Galaxy Z Fold Serisine Benziyor Ama Bir Detayı Var!

Başlangıçta Apple'ın kapaklı bir tasarım tercih edeceği düşünülmüştü. Son sızıntılar daha çok kitap tarzına yöneleceğini gösteriyor. Samsung'un Galaxy Z Fold serisiyle benzer nitelikte yani.

Şirket ayrıca ekranın katlanma yerinde kırışıklık olmayacağını da iddia etti. Şayet bunu gerçekten başarılı bir şekilde uygulayabiliyorlarsa piyasadaki en büyük sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacaklar—bu da onlara katlanabilir telefon pazarında aynı anda birden fazla adım atabilme olanağı tanıyacaktır.

Titan Alaşımdan Bile Kuvvetli Materyal

Apple sızıntılarıyla bilinen Instant Digital, Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımda, Apple'ın menteşede amorfs alaşım kullanacağını açıkladı.

Bu, titan alaşımdan bile dayanıklı bir materyal olduğundan darbe ve bükülmeye karşı üstün bir direnç gösteriyor. Üstelik pürüzsüz ve parlak olduğundan hissiyatı çok üst düzey. Çevresel koşullara dayanıyor, en güzel tarafı da uzun ömürlü olması.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu 2026 sonu veya 2027 başında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ming-Chi Kuo'ya göre cihazın fiyatı 2000 doların üzerinde olacak, yani iPhone 16 Pro Max'ten neredeyse iki kat daha pahalı. Sizce fiyatını hak edecek mi?