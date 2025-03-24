Apple, Bu Teknolojiyi iPhone 17 Serisi İle Tüm Kullanıcılara Sunacak!

Bildiğiniz üzere Apple, ilk olarak 2017 yılında açıkladığı ProMotion teknolojisini iPhone'larda sadece Pro modellerde kullanıyordu. Bu durum, akıllı telefon dünyasında uzun süredir tartışma konusu.

Birçok kullanıcı ve teknoloji meraklısı, Apple’ın bu stratejisini değiştirmesini bekliyordu. Şirket sonunda bu beklentiyi karşılayacak bir adım attı ve yeni bir karar aldı. Firmanın ProMotion teknolojisini tüm modellere sunacağı söyleniyor. İşte ayrıntılar!

Apple, Tüm iPhone 17 Modellerinde ProMotion Teknolojisine Yer Verecek

Son gelen raporlara göre ProMotion teknolojisi, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde yer alacak. Bu yenilik, tüm iPhone 17 modellerinin ekran yenileme hızının 120 Hz olmasını sağlayacak. Apple’ın uzun süredir beklenen bu adımı, kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.

Apple'ın ProMotion Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar?

Apple'ın ProMotion teknolojisi, iPhone 13 Pro ve sonrasındaki modellerde bulunan bir ekran özelliği. Bu teknoloji, ekranın yenileme hızını dinamik bir şekilde değiştirebilme imkanı sağlar. Yani kullanıcı, ekranın yenileme hızını 10 Hz ile 120 Hz arasında değiştirebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.