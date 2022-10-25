Apple Music Abonelik Fiyatı Arttı!

Apple TV+, Apple One ve Apple Music abonelik fiyatı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda popüler dijital müzik hizmetinin abonelik ücretinde bir artış gerçekleşti. Yapılan zam şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı.

Apple Music Abonelik Fiyatı Ne Kadar Oldu?

9to5mac'teki habere göre teknoloji devi Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple Music, Apple TV+ ve Apple One isimli popüler hizmetlerin abonelik planlarının fiyatına dair bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda söz konusu hizmetlerin abonelik ücretlerinde bir artış meydana geldi.

Apple Music'in aylık abonelik ücreti bireysel pakette 1 dolar, aile paketinde ise 2 dolar arttı. Bununla beraber bireysel paket 9,99 dolardan 10,99 dolara çıkarken aile paketi ise 14,99 dolardan 16,99 dolara yükseldi. Bireysel paketin 99 dolar olan yıllık ücreti 109 dolar olarak güncellendi.

Apple TV+ hizmetinin abonelik planında 2 dolar tutarında bir artış gerçekleşti. Popüler hizmetin aylık abonelik fiyatı 4,99 dolardan 6,99 dolara çıktı. Yıllık abonelik ücret ise 49,99 dolardan 69 dolara yükseldi.

Zamlanan hizmetler arasında Apple One da bulunuyor. Bu hizmetin aylık abonelik ücreti 14,95 dolardan 16,95 dolara yükselirken aile paketi ise 19,95 dolardan 22,95 dolara çıktı. 29,95 dolar olan Premier isimli paketin aylık ücreti 32,95 dolar olarak güncellendi.

Söz konusu zam, Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple Music, Apple One ve Apple TV+ hizmetlerinin abonelik fiyatlarını ilk kez arttırdığı anlamına geliyor. Teknoloji devi, dijital müzik platformundaki fiyat artışının lisans maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını belirtti.

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Apple Music'in abonelik ücretinin Türkiye'de de artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.