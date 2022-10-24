Google Pixel Ekibi, Tim Cook ile Dalga Geçerken Alay Konusu Oldu

Google ve Apple arasındaki yıllar süren rekabetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google Pixel ekibi resmî Twitter hesabı üzerinden Apple'ı hedef alan bir açıklamayı iPhone telefon kullanarak yaptı ve olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Google Pixel ekibi kısa süre içerisinde tweet'i silip yeniden paylaştı.

Olay NBA takımı Utah Jazz'ın bu yıl kullandığı ve sloganı hâline gelen #TakeNote ifadesine dayanıyor. Takımın pek çok ürününde ve arenasında kullandığı ifadeyi Apple CEO'su Tim Cook atmış olduğu bir tweet'te kullandı.

Google Pixel Ekibi Tweet'i Hızla Sildi

Bunun üzerine Google Pixel ekibi Tim Cook ile uğraşmak istemiş olmalı ki kendisine bir tweet attı. Google Pixel'in atmış olduğu tweet'te #TakeNote'un Utah Jazz'a ait bir ifade olduğuna değinilirken asıl ilginçlik bu tweet'in bir iPhone telefonundan atılmış olmasıydı.

Google Pixel ekibi hatayı hızla fark edip tweet'i sildi ve bu sefer tarayıcı üzerinden yeniden paylaştı ancak olay tweet silinene dek çoktan yayıldı.

Özellikle son dönemde Samsung ile Apple arasında yaşanan bu tarz gerilimler yapılan hatalar nedeniyle komik anlara sahne olurken bu sefer bu çekişmedeki komik anların nedeni Google olmuş oldu.