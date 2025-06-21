Apple, Samsung'un Anlaşma Yaptığı Yapay Zeka Devini Satın Alıyor!

Son yıllarda yapay zeka alanındaki rekabet iyice kızıştı. Bu yarışa rakiplerinden biraz geç katılan Apple ise açığı kapatmak için yoğun şekilde çalışıyor. Gelen son bilgilere göre şirket, bu alandaki varlığını güçlendirecek önemli bir hamleye hazırlanıyor. Öyle ki Apple, yapay zeka dünyasında adından sıkça söz ettiren bir şirketi satın almayı planlıyor. Peki bu firma hangisi?

Apple, Perplexity AI’ı Satın Almayı Planlıyor

Apple’a yakın güvenilir kaynaklardan Mark Gurman’ın aktardığına göre teknoloji devi, yapay zeka alanında öne çıkan şirketlerden Perplexity AI’ı satın alma fikrini gündemine aldı. Firma içinde bu hamlenin ne kadar stratejik olacağı tartışılıyor. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olsa da süreci, Apple’ın birleşme ve satın almalar ekibi ile yapay zeka departmanındaki üst düzey yöneticiler birlikte yürütüyor.

Her ne kadar fikir şu an Apple içinde değerlendirme aşamasında olsa da Perplexity AI’ın böyle bir satın alma teklifini kabul edip etmeyeceği büyük bir soru işareti. Dolayısıyla iki şirketin anlaşmaya varıp varmayacağı konusunda net bir şey söylemek için henüz çok erken.

Zaten iddialar Perplexity cephesine sorulduğunda şirketin böyle bir görüşmeden haberdar olmadığı ve Apple’ın niyetleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları açıkça ifade edildi.

Öte yandan Apple, bu satın almayı gerçekleştirmek isterse ciddi bir bütçeyi gözden çıkarması gerekecek. Zira Perplexity AI’ın güncel piyasa değeri yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde. Bu da ABD'li şirketin bugüne kadar gerçekleştireceği en büyük yatırımlardan biri olabilir.

Üstelik Perplexity AI’ın şu anda Samsung ile yapay zeka tabanlı bazı özelliklerin entegre edilmesi için görüşmeler yürüttüğü de biliniyor.

Perplexity AI Nedir?

Bilmeyenler için Perplexity AI, yapay zeka destekli bir arama motorudur ve web aramasını büyük dil modelleriyle entegre şekilde sunar. GPT-4, Claude ve Gemini gibi gelişmiş modellerle çalışan sistem, Google, Edge ya da Opera gibi rakiplerinden farklı olarak bağlantı sunmak yerine doğrudan bilgi verir ve her cevabın kaynağını da gösterir.

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