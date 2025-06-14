Apple'ın 29 Dolarlık Cihazı, Polisin Yapamadığını Yaptı!

Apple’ın en sevilen teknolojik ürünlerinden AirTag, bugüne kadar binlerce kişinin kayıp eşyasını bulmasına yardımcı oldu. Bu küçük ama etkili cihaz sayesinde kullanıcılar büyük maddi kayıpların önüne geçti. Son olarak AirTag, çalınan bir aracın bulunmasını sağladı. Peki nasıl?

AirTag, Çalınan Aracın Bulunmasını Sağladı

Aktarılan bilgilere göre Londra'da yaşayan bir çiftin yaklaşık 46 bin sterlin (yaklaşık 2.5 milyon TL) değerindeki Jaguar E-Pace aracı çalındı. Hemen ardından güvenlik güçlerine başvurdular. Aracın içerisinde önceden yerleştirilmiş bir Apple AirTag cihaz bulunuyordu. Bu sayede aracın canlı konumu anlık olarak takip edilebiliyordu.

Kaynağa göre polise açık şekilde iletilen konum bilgisine rağmen ekipler müdahale etmeye yanaşmadı. Duruma daha fazla seyirci kalmak istemeyen çift, “Biz gidiyoruz” diyerek telefonu kapattı ve bizzat harekete geçti. Polis ise bu karara herhangi bir karşılık vermedi ve resmen onayladı.

Kendi imkanlarıyla AirTag'in gösterdiği konuma doğru yola çıkan çift, kısa sürede aracı bir sokakta park halinde buldu. Uzaktan kilidini açarak araçlarına tekrar kavuştular. Olay teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Apple’ın 29 dolarlık AirTag cihazı adeta kahraman ilan edilirken, İngiliz polisi ağır eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medyada pek çok kişi teknolojinin polis teşkilatından daha etkili olduğunu dile getirdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.