Apple'ın En İyi Saati Olacak: Apple Watch Ultra 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apple'ın tasarım olarak en kaba olsa da özellik ve sağlamlık bakımından en iyi saat serisi Watch Ultra'ya yeni bir model daha geliyor. Merakla beklenen Watch Ultra 3 teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Watch Ultra 3 Yolda!

Uzun süredir büyük bir donanım güncellemesi bekleyen Apple Watch Ultra serisi bu yıl kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor. Teknoloji devinin sonbahar aylarında gerçekleştirmeyi planladığı lansman etkinliği yaklaşırken yeni Ultra modeline dair detaylar da netleşmeye başladı.

Özellikler tarafında büyük yenilikler beklenen Watch Ultra serisinin yeni modeli bir önceki yıl yalnızca kozmetik bir değişiklikle kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bu yıl ise donanım tarafında kayda değer yenilikler gündemde. Özellikle Apple Watch Series 10 ile hayatımıza giren LTPO3 OLED ekran teknolojisinin Ultra 3 modeline de entegre edilmesi bekleniyor.

Bu ekran hem daha verimli güç tüketimi hem de gelişmiş görüş açılarıyla öne çıkıyor. Çip tarafında da önemli bir sıçrama öngörülüyor. Ultra 2 halen S9 çipiyle çalışırken yeni modelin ya Series 10’da kullanılan S10 yongasına ya da yapay zekâ optimizasyonlarıyla zenginleştirilmiş yepyeni bir S11 çipine geçmesi bekleniyor. Bu geçişin watchOS 26 ile birlikte daha akıllı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.

Apple Watch Ultra 3’ün dikkat çeken bir diğer yönü ise sağlık ve bağlantı tarafındaki yenilikler. Yüksek tansiyon tespiti, mesajlaşma için uydu bağlantısı ve 5G hücresel desteği gibi özelliklerin bu yılki modelde yer alacağı konuşuluyor. Bu gelişmeler özellikle doğa sporlarıyla uğraşan ya da uzak bölgelerde bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar için oldukça değerli olabilir.

Tüm bu yeniliklerle birlikte Apple Watch Ultra 3’ün Eylül ayının ortasında tanıtılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre lansman 8 Eylül haftasında gerçekleşeck ve cihaz 19 Eylül itibarıyla satışta olacak. Apple’ın son yıllardaki lansman takvimine bakıldığında, bu tahminlerin oldukça isabetli olma ihtimali yüksek görünüyor.