En Pahalı Modellerde Bile Bu Hissiyat Yok! Uygun Fiyatlı TCL NXTPAPER 11 Plus Satışta!

Dijital ekranlarda gerçek bir kağıt üzerinde okuma ya da yazma hissi yaşamak isteyen kullanıcılar için TCL’in geliştirdiği NXTPAPER serisi yeni bir seviyeye ulaştı. NXTPAPER 11 Plus fiziksel bir kağıda dokunuyormuşsunuz hissini dijital dünyaya taşıyan özel dokusuyla dikkat çekiyor. İşte TCL NXTPAPER 11 Plus özellikleri ve fiyatları...

TCL’den Kağıt Hissini Dijitale Taşıyan Yeni Nesil Tablet: NXTPAPER 11 Plus!

Günümüzde akıllı tabletler sadece oyun oynamak veya internette gezmek için kullanılmıyor. Zira özellikle lise ve üniversitelilerin her birinde farklı bir tablet görmek mümkün. Not almak, ders içeriklerine erişmek adına büyük kolaylıklar sağlayan tabletlerdeki en büyük beklenti kağıt hissiyatı. NXTPAPER 11 Plus özellikle bu alan odaklanmış durumda.

NXTPAPER 11 Plus'ın ekranı yalnızca mat bir yüzeyden ibaret değil zira alt katmanlarında yer alan özel dokular sayesinde fiziksel bir defter ya da kitap hissini başarıyla simüle ediyor. Parlaklığı azaltan ve yansımayı neredeyse sıfıra indiren bu yapı özellikle dijital not alanlar ve uzun süre okuma yapan kullanıcılar için etkileyici bir deneyim sunuyor.

Tabletin sunduğu üç farklı ekran modu — normal, renkli kağıt ve mürekkepli kağıt — sayesinde kullanıcılar kullanım senaryolarına göre en uygun görüntüleme tarzını seçebiliyor. Mürekkep modu siyah-beyaz e-kitap okuyuculara yakın bir görünüm sunarken, renkli kağıt modu özellikle çizim ve içerik inceleme gibi görevlerde öne çıkıyor.

Tüm bu modlar arasında geçiş cihazın üst kısmındaki özel NXTPAPER tuşuyla kolayca yapılabiliyor. Kağıt benzeri hissiyatın ötesinde bu ekran yapısı uzun kullanımlarda göz yorgunluğunu da minimuma indiriyor. Çünkü ekranda bulunan NXTPAPER 4.0 teknolojisi renk titremesi (dithering) ve PWM karartma gibi göz sağlığını olumsuz etkileyen unsurları ortadan kaldırmak üzere sıfırdan tasarlanmış.

Üstelik daha doğru ve doğal renk üretimi sayesinde görsel kalite göz konforuyla aynı noktada buluşuyor. TCL NXTPAPER 11 Plus Haziran 2025 itibarıyla uluslararası pazarda satışa sunuldu. ABD’de 249 dolarlık fiyatla kullanıcılarla buluşan tabletin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise henüz resmiyet kazanmadı. Ancak markanın Avrupa ve Asya-Pasifik dağıtım stratejisi göz önüne alındığında NXTPAPER 11 Plus’ın yakın zamanda Türkiye’de de raflarda yerini alması bekleniyor.