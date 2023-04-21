Birkaç yıl önce Republic of Gamers (Oyuncular Cumhuriyeti) marka adıyla başta bilgisayarlar olmak üzere donanıma kadar birçok ürün pazarlayan ASUS, en pozitif geri dönüşler aldığı akıllı telefon alanına yeni bir modelle geri dönüyor.

ASUS ROG Phone 7 serisinin geliştirilmiş versiyonu olarak sunulması beklenen ASUS ROG Phone 7D çıkış tarihi belli oldu.

ASUS ROG Phone 7D Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Adından da anlaşılabileceği üzere ASUS ROG Phone 7D, son yıllarda yükselen mobil e-spor ile birlikte mobil oyun deneyimini arşa çıkarmak için özel olarak tasarlanmış bir akıllı telefon.

Cihazda yer alması beklenen Dimensity 9200+, Android dünyasının en güçlü işlemcilerinden biri olmaya aday. 6.78 inç boyutundaki Super AMOLED FHD+ ekran ise kaliteli bir oyun deneyimi sunuyor.

Bellek tarafında ise 16 GB RAM kullanarak bilgisayarlarla yarışan ASUS, 512 GB depolamayı kullanıcılara sunuyor. Telefonun özel soğutma sistemine ve ayarlanabilir RGB aydınlatmalara da sahip olduğunu belirtmemizde fayda var.

İddiaya göre ASUS ROG Phone 7D, 2023 Ağustos ayında Çin'de çıkış yapacak. Daha sonrasında global pazara da sürülecek olan telefonun tahmini fiyatı ise 800 ile 900 dolar civarında.