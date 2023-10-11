Avrupa Birliği, Elon Musk'a 24 Saat Süre Verdi: Uyarı Mektubu Gönderdi!

Avrupa Birliği'nden daha önce de uyarılar alan Elon Musk, bu sefer çok ciddi bir konu üzerinden uyarıldı. AB, Elon Musk'a 24 saat içinde direktiflerini yerine getirmesini söylediği bir mektup gönderdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısıyla ilgili X üzerinden yayılan şiddet içerikli paylaşımların kaldırılması söylendi. Peki Elon Musk'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi mi? İşte haberimizin devamı...

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası Gereği Ceza Yazılabilir!

Avrupa Birliği, son zamanlarda X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısıyla ilgili yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için dezenformasyon amaçlı paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Bu sebeple AB, Elon Musk'ın Dijital Hizmetler Yasasının (DSA) kesin yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda uyarı mektubu yazdı. Şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılmasını, aksi takdirde ceza uygulanacağını söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili bilgisayar oyunlarından parçalar içeren görüntüler bulunduğunu ifade eden AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, Elon Musk'a şu uyarıyı yaptı:

"Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım."

Ünlü milyarderden henüz bir açıklama gelmedi ancak bu tür paylaşımları kaldırmak için 24 saati bulunuyor.

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