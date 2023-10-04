Bir Kullanıcı Elon Musk Yüzünden Tehdit Edildiğini İddia Etti: Dava Açtı!

Kaliforniya'da yaşayan 22 yaşındaki bir genç, Elon Musk'a karalama davası açtı. Ben Brody adındaki genç, Elon Musk yüzünden X (eski adıyla Twitter) hesabından tehdit ve taciz edildiğini iddia etti.

Bir yanlış anlaşılma yüzünden linç edilen Brody, ünlü milyarderi suçladı ve geri adım atmadı. Bunun üzerine gözler Elon Musk'tan gelecek bir açıklamaya çevrildi. İşte haberimizin devamı...

1 Milyon Dolar Tazminat Talebi!

22 yaşındaki Ben Brody, Elon Musk'tan 1 milyon dolar tazminat talep etti. Bu rakamı duyan herkes gencin neden böyle bir dava açtığını araştırmaya başladı. Aslında davanın açılma sebebi 2021 yılına dayanıyor.

6 Ocak 2021 yılında kongre binasına yapılan baskını organize ettiği belirtilen "Proud Boys" isimli aşırı sağcı grubun protesto videoları, X platformu üzerinden yayınlanmıştı.

O dönem bazı kullanıcılar bu paylaşımdaki "Proud Boys" kişisini yanlışlıkla Ben Brody sandı ve linçledi. Brody ise olayla ilişkisi olmamasına rağmen bu paylaşımın altına Elon Musk'ın yorum yapmasının hemen ardından tehdit ve taciz mesajları aldığını söyledi.

İşte tam da bu sebeple Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a karalama davası açtı.

Ben Brody'nin davası son saatlerde Elon Musk'a açılan ikinci dava oluyor. Çünkü geçtiğimiz saatlerde X Social Media adındaki bir reklam ajansı, isim benzerliği sebebiyle Musk'a hak talebi davası açtı.

Elon Musk'ın hakkında çıkan bu haberler elbette gündeme bomba gibi düştü. Ünlü milyarder konu hakkında bir açıklama yapmasa da yakında davalarla ilgili yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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