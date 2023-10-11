Avrupa Birliği Bu Kez de Meta'yı Uyardı: Şimdi Ne Olacak?

Hatırlarsanız geçtiğimiz saatlerde Avrupa Birliği, X platformundaki paylaşımlarla ilgili Elon Musk'a ciddi bir uyarı yapmıştı. Terör ve şiddet içerikli paylaşımların kaldırılması için bir mektup yazılmıştı.

Aynı uyarı bu kez de Meta için yapıldı. AB yetkilisi tarafından Mark Zuckerberg için de uyarı mektubu yazıldı. Peki şimdi ne olacak? Diğer şirketler de bundan etkilenecek mi? İşte haberimizin devamı...

Zuckerberg'ü Çok Dikkatli Olmaya Davet Etti!

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, Elon Musk'a yazdığı uyarı mektubunun bir benzerini Mark Zucgerberg'e gönderdi. Breton'ın uyarısında en dikkat çeken ifade Zuckerbeg'ün paylaşımlar konusunda çok dikkatli olmasını söylediği bölüm oldu.

Zuckerberg'den İsrail'de devam eden savaşla ilgili terör ve şiddet içerikli nefet söylemleri konusunda çok dikkatli olması ve dezenformasyon amaçlı paylaşımların Meta'da denetlenmesi istendi.

Meta'nın arkasında yer alan Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden yapılacak uygunsuz paylaşımların bir an önce kaldırılması gerektiği ifiade edildi.

Breton, Zuckerberg'den önümüzdeki 24 saat içinde AB'nin endişelerine yanıt vermesini istedi:

"Sizi acilen sistemlerinizin etkili olmasını sağlamaya davet ediyorum. Söylemeye gerek yok, ayrıca ilgili kolluk kuvvetleri ve Europol ile temas hâlinde olmanızı ve her türlü talebe derhâl yanıt vermenizi sağlamanızı bekliyorum."

Zuckerberg'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kendisi bu uyarıyı ilerleyen saatlerde dikkate alacaktır. AB'nin bu uyarıları diğer şirketlerin de dikkatli olması gerektiğini gözler önüne seriyor.

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