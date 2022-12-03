Bayraktar AKINCI, TOLUN ile Başarılı Atış Yaptı (Video)

Yerli TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Bayraktar AKINCI, TOLUN ile gerçekleştirdiği test esnasında hedefi tam isabetle vurarak büyük bir başarının altına imza attı. Bayraktar AKINCI tarafından yapılan atışın gerçekleştiği anlara dair görüntüler, internet üzerinden paylaşıldı. Konuya dair detaylar haberimizde.

Bayraktar AKINCI, TOLUN ile Hedefi Tam İsabetle Vurdu

AA'daki habere göre ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN isimli minyatür bomba ile bir test atışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen test atışı başarılı bir şekilde tamamlandı. Testin yapıldığı anları içeren bir video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Bayraktar AKINCI, test kapsamında Tekirdağ'da yer alan Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden gövde altında taşıdığı dört adet minyatür bomba ile havalandı. Bayraktar AKINCI, Konya'da yer alan Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezine atış testi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen test esnasında TOLUN isimli minyatür bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet (yaklaşık olarak 7925 metre) yükseklikten 30 kilometredeki hedefi tam isabet ile vurmayı başardı.

Baykar resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videonun görüntülenme sayısı kısa sürede 109 bine ulaştı. Yayımlanan 57 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.