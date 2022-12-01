Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Görevi Adaylarının Eğitimleri Görüntülendi

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevleri için çalışmalar başladı. Göreve uygun görülen adaylar irtifa basıncı ve G kuvvetine dayanıklılık gibi sayısız pek çok testten geçmeye ve gerekli eğitimleri almaya başladı. Tüm bu aşamalar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri'ne ait askeri merkezde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu adaylarının eğitimlerine dair görüntüler de ilk kez paylaşıldı.

Hatırlayacağınız üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlatmasının ardından açılan internet sitesinden uzunca bir süre başvurular kabul edildi.

36.000 Adaydan Geriye Yalnızca 15 Aday Kaldı

Başvuruları onaylanan adaylar eğitim süreçlerine başlatıldı. USAEM'de akademik eğitim verilen adaylara, alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G kuvvetine dayanıklılık seviyelerinin ölçüldüğü bir dizi test gerçekleştirildi. Şu anda test araçları nitekim sınırlı olsa da ilerleyen dönemde adaylar daha fazla teste tabii tutulacak.

Görev için başvuru gerçekleştiren 36.000 aday son olarak 1.000 kişiye kadar düşürülmüştü. Bu 1.000 kişi arasından son 15'e kalmayı başaran adaylar arasında süren değerlendirme ve eleme aşaması da sürüyor. Tüm bu aşamaların ardından yalnızca iki kişi Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine katılabilecek.