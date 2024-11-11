Bitcoin'den Rekor Üstüne Rekor! Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle de ABD Başkanlık seçimleri sonrasında, kripto para yanlısı Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın seçilmesiyle Bitcoin'in yaşadığı yükseliş, yatırımcıları adeta "mest" ediyor.

Bitcoin fiyatı, ay başında 60 bin dolar seviyesinde iken, kısa bir sürede yüzde 30'dan fazla değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Bitcoin ne kadar oldu ve bu yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar!

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Bitcoin, günümüzde yatırımcılarının kafasını en çok karıştıran kripto para birimlerinden biri. 2021 yılında altın çağını yaşayan ve 65 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, yatırımcılarına büyük umutlar vermiş ancak ardından 16 bin dolara kadar düşmüştü. Ancak her zaman olduğu gibi, sabreden yatırımcılar kazandı ve Bitcoin fiyatı yatırımcının yüzünü güldürdü.

Şu anda, Elon Musk'ın çılgınca desteklediği Donald Trump'ın seçilmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin 81 bin dolardan işlem görüyor. Bu değer, tüm zamanların rekorunun kırıldığı anlamına geliyor. Üstelik bu yükselişin şu an için devam etmesi bekleniyor.

Peki Bitcoin Yükselmeye Devam Edecek mi?

"Bitcoin yükselmeye devam edecek mi?" sorusunun kesin bir cevabı yok. Piyasa beklentileri, Bitcoin fiyatlarının artış yönünde olacağını işaret ediyor. Ancak, kripto para birimleri hızlı yükseldiği gibi hızlı düşüşler de yaşayabilir. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olması önemlidir. Yatırım tavsiyesi veren hesapların da bu konuda sınırlı bilgiye sahip olduğunu hatırlamakta fayda var.