Tesla'nın Ünlü Optimus Robotlarına Çinli Rakip Geldi: Yeni İnsansı Robot Xpeng Iron Şimdiden Fabrikalarda Çalışmaya Başladı!

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Xpeng, rakibi Tesla'ya benzer bir şekilde yeni bir insansı robot modeli geliştirdiğini duyurdu. Şirket, kısa bir süre önce yapay zeka destekli yeni Xpeng Iron isimli robot filosunu tanıttı. Detaylar haberde.

İnsan Hareketlerini Taklit Edebilen Xpen Iron Modelleri, Otomobil Fabrikasında Çalışmaya Başladı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Xpeng, robotik dünyasına beklenmedik şekide iddialı bir giriş yaptı. Şirket, kısa bir süre önce ilk insansı robotu Iron'ı resmen tanıttı. Firmanın yeni robot modeli, 60 eklemi ve insan hareketlerini taklit edebilme yeteneğiyle büyük dikkat çekti.

Sahip olduğu özellikler ve yapay zeka desteğiyle birlikte Tesla'nın Optimus modeline rakip olan yeni Xpeng Iron, normal insan ölçülerine benzer şekilde yaklaşık 1.78 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında. 200 dereceye kadar hareket esnekliğine sahip eklemleriyle karmaşık iş görevlerini üstlenebilen Iron, Turing AI işlemcisinden güç alıyor. Yeni insansı robot, sahip olduğu kapsamlı donanımı ile 30 milyara yakın parametreyi kolayca işleyebiliyor.

Xpeng, yeni Iron modellerinin şirketin otomotiv üretim hatlarında aktif olarak çalışmaya başladığını açıkladı. Iron’un yeni P7+ model elektrikli aracın montajında görev aldığını söyleyen şirket, robotun fabrika operasyonlarında hız ve verimlilik alanlarında öne çıktığını belirtiyor. Firma yeni Xpeng Iron modellerinin mağazalarda, ofislerde ve hatta evlerde yönetim ve müşteri hizmetleri gibi görevlerde de kullanılabileceğine inanıyor.

Peki siz yeni Xpeng Iron robotları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...