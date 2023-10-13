BluTV Bu Hafta Sonuna Özel Ücretsiz! Nasıl Yararlanılır?
BluTv, yeni bir kampanya ile hafta sonu boyunca içerikleri ücretsiz izlemenize olanak tanıyor. İşte detaylar!
Birbirinden popüler dizi ve film içeriklerini bir araya getiren ülkemizin en büyük içerik platformlarından BluTV bu hafta sonuna özel ücretsiz oluyor.
Yeni açılan hesaplara özel gerçekleştirilen kampanya sayesinde bu hafta boyu boyunca BluTV içeriklerine ücretsiz olarak erişmeniz mümkün.
BluTV resmî X hesabı üzerinden duyurulan gelişme aynı zamanda içeriklere hafta sonu boyunca nasıl ücretsiz erişebileceğinizi de açıklıyor.
BluTV Ücretsiz Hafta Sonu Kampanyası
#BluHaftaSonu ile 15 Ekim Pazar 23.59’a kadar hikayelerimize açılan kapıyı aralamak işte bu kadar kolay:— BluTV (@BluTV) October 13, 2023
Kod: hikayeyitakipet pic.twitter.com/XYhKCHLs43
- http://blutv.com’a gir ve hafta sonu ücretsiz izle butonuna tıklayarak kayıt sayfasına git.
- Bilgilerini gir ve kayıt ol butonuna tıkla.
- "hikayeyitakipet" kodunu gir, kupon kodunu kullan butonuna tıklayarak kodunu etkinleştir.
- İzlemeye başla!
Bu kampanyanın yanı sıra hâlâ Hepsiburada Premium üyesi olarak BluTV'ye çok daha ucuz bir şekilde erişebileceğinizi hatırlatalım.
İzlemeniz Gereken En İyi BluTV Dizileri
BluTV dizileri sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Peki, popüler dijital yayın platformunda yer alan en başarılı diziler hangileri? Bu rehberde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak yapımları bir arada topladık.
Peki siz bu hafta sonu BluTV'de ne izlemeyi düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR