BluTV Bu Hafta Sonuna Özel Ücretsiz! Nasıl Yararlanılır?

Birbirinden popüler dizi ve film içeriklerini bir araya getiren ülkemizin en büyük içerik platformlarından BluTV bu hafta sonuna özel ücretsiz oluyor.

Yeni açılan hesaplara özel gerçekleştirilen kampanya sayesinde bu hafta boyu boyunca BluTV içeriklerine ücretsiz olarak erişmeniz mümkün.

BluTV resmî X hesabı üzerinden duyurulan gelişme aynı zamanda içeriklere hafta sonu boyunca nasıl ücretsiz erişebileceğinizi de açıklıyor.

BluTV Ücretsiz Hafta Sonu Kampanyası

#BluHaftaSonu ile 15 Ekim Pazar 23.59’a kadar hikayelerimize açılan kapıyı aralamak işte bu kadar kolay:



Kod: hikayeyitakipet pic.twitter.com/XYhKCHLs43 — BluTV (@BluTV) October 13, 2023

http://blutv.com’a gir ve hafta sonu ücretsiz izle butonuna tıklayarak kayıt sayfasına git.

Bilgilerini gir ve kayıt ol butonuna tıkla.

"hikayeyitakipet" kodunu gir, kupon kodunu kullan butonuna tıklayarak kodunu etkinleştir.

İzlemeye başla!

Bu kampanyanın yanı sıra hâlâ Hepsiburada Premium üyesi olarak BluTV'ye çok daha ucuz bir şekilde erişebileceğinizi hatırlatalım.

Peki siz bu hafta sonu BluTV'de ne izlemeyi düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.