İzlemeniz Gereken En İyi BluTV Dizileri

Birbirinden güzel yüzlerce film ve diziye ev sahipliği yapan BluTV, Türkiye'de en çok tercih edilen dijital yayın platformlarından biri. Yerli ve yabancı keyifle izleyebileceğiniz BluTV dizileri arasında her kategoriden kaliteli yapımlar mevcut.

Peki BluTV'de izlenecek diziler hangileri? Sizler için hazırladığımız aşağıdaki ayrıntılı liste, bu soruya cevap bulmanızı ve hangi diziyi izleyeceğinize karar vermenizi kolaylaştırabilir.

En İyi BluTV Dizileri

Chernobyl

Normal People

The Handmaid’s Tale

Game of Thrones

Saygı

Killing Eye

Masum

Alef

Exit

Sahipli

1. Chernobyl (2019)

Dizi Ukrayna’da 1986 yılında gerçekleşen Çernobil nükleer santralinin patlaması sonrasında yaşananları anlatıyor. Felaketin ardından SSCB patlamanın sebepleri hakkında araştırma yapması için ülkenin önemli fizikçilerinden biri olan Valery Legasov’u görevlendirmiştir. Kazanın gerçekleştiği yeri incelemeye giden Valery‘nin burada karşılaştığı olayları anlatan dizi aynı zamanda Çernobil faciasına ilişkin bilinmeyen birçok hikayeyi de gün yüzüne çıkarıyor.

Tür: Dram, Korku, Gerilim, Tarih

Oyuncular: Jessie Buckley, Jared Harris, Stellan Skarsgård

IMDb Puanı: 9.4

2. Normal People (2020)

İrlanda’da küçük bir kasabada yaşayan Marianne ve Connell’in farklı hayatlarının kesişmesiyle birlikte sürüklendikleri karmaşık hikayeyi anlatan dizide aşkın dönüştürücü gücü ve gelişen olaylar farklı açılardan ele alınıyor. Sally Rooney’nin aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan Normal People, BluTV’de izleyebileceğiniz kaliteli yapımlar arasında.

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal

IMDb Puanı: 8.4

3. The Handmaid’s Tale (2017)

Dizide nüfusun hızla düşüşe geçtiği bir ülkede toplumun yeniden çoğalması amacıyla kadınlar devletin malı olarak kabul ediliyor. Margaret Atwood’un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, toplumun çoğalması hizmetindeki kadınlardan biri olan Offred’in bu zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesini ve yaşadığı zorlukları konu alıyor.

Tür: Bilimkurgu, Gerilim, Dram

Oyuncular: Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes

IMDb Puanı: 8.4

4. Game of Thrones (2011)

George R.R. Martin’in çok satan roman serisinden uyarlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran epik savaş dizisi, Yedi Krallık ve mistik topraklara egemen olmak isteyen 9 soylu ailenin taht mücadelesini konu alıyor. 8 sezon, 73 bölümden oluşan dizi, BluTV üzerinden izlenebilecek güçlü seçenekler arasında.

Tür: Aksiyon, Macera, Dram, Savaş

Oyuncular: Peter Dinklage, Sean Bean, Kit Harington, Lena Headey, Emilia Clarke, Sophie Turner

IMDb Puanı: 9.2

5. Saygı (2020)

Behzat Ç. dizisinin aykırı karakteri Ercüment Çözer’i bu dizide ana karakter olarak görüyoruz. Toplumun yozlaşması karşısında kendi adalet anlayışı üzerinden kirli olayların peşine düşen bir adamın yaptıklarını konu alan polisiye dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla BluTV’nin en iyi yerli dizileri arasında yer alıyor.

Tür: Dram, Polisiye - Suç

Oyuncular: Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can, Damla Sönmez, Sarp Akkaya

IMDb Puanı: 7.5

6. Killing Eve (2018)

Eve ajan olma hayalleri kuran bir güvenlik görevlisidir, Villanelle ise lüks hayata özenen bir kiralık katil. Luke Jennings romanlarından uyarlan dizi, bu iki kadının hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar zincirini konu alıyor. Aksiyon severler için iyi bir seçenek olabilir.

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw, Nina Sosanya,

IMDb Puanı: 8.2

7. Masum (2017)

BluTV'nin en çok izlenenleri arasında yer alan dizide emekli bir komiserin bir gece ansızın aldığı haber sonrası sürüklendiği ilginç olaylar anlatılıyor. Berkun Oya'nın 'Bayrak' adlı oyunundan uyarlanan Masum, dev oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.

Tür: Dram, Polisiye - Suç

Oyuncular: Nur Sürer, Tülin Özen, Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Ali Atay,

IMDb Puanı: 8.4

8. Alef (2020)

İstanbul Boğazı’nda bulunan bir cesetle birlikte büyük bir cinayetler serisinin perdeleri aralanmıştır. Bu cinayetlerin ardındaki sebepleri araştıran iki dedektif zamanla kendilerini yüzyıllar öncesine ait gizemli sırların izini sürerken bulurlar.

Tür: Aksiyon - Macera, Dram, Gizem, Polisiye - Suç

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, Aybüke Pusat

IMDb Puanı: 7.9

9. Exit (2019)

Dört genç adamın milyoner olduktan sonraki hayatlarını ele alan dizide, ayrı ayrı her bireyin zamanla içinde bulunduğu içsel dönüşümleri, lüks yaşamlarının gölgesinde değişen değer yargılarını ve karşılaştıkları olayları izliyoruz.

Tür: Dram

Oyuncular: Simon J. Berger, Pål Sverre Hagen, Jon Øigarden, Tobias Santelmann

IMDb Puanı: 8.2

10. Sahipli (2017)

Selim bir köy okulunda öğretmenlik yapıyordur. Büşra da yıllar sonra köyüne doktor olarak dönmüştür. Bu iki gencin hikayesi aşk ile birleşiyor, fakat bu aşkın etrafını saran lanetler serisi onların peşini bir türlü bırakmıyor. Kadın - erkek ilişkisini farklı bir pencereden ele alan Türk korku dizisini BluTV’de izleyebilirsiniz.

Tür: Korku - Gerilim

Oyuncular: Sait Genay, Erdoğan Sıcak, Ferit Kaya, Seda Türkmen, Baran Akbulut

IMDb Puanı: 7.0