BMW Türkiye'nin Sosyal Medya Hesapları Hack'lendi: Peki Ama Neden?

BMW Türkiye dün akşam saatlerinde siber saldırıya uğradı. Markanın hem X hem de Instagram sayfaları eş zamanlı olarak hacklendi. Hacker'lar ele geçirdikleri iki hesaptan da benzer paylaşımlar yapmaya başladı.

BMW Türkiye Hesaplarında Neler Paylaşıldı?

BMW Türkiye'nin hesaplarının neden hacklendiğini yapılan paylaşımlarla anlamak mümkün. Hem X hem de Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak yapılan paylaşımlar gösteriyor ki, hack sebebi İsrail ve Filistin arasından savaştan kaynaklanıyor.

Her iki hesaptan da aynı görsel eşliğinde "Tüm islam düşmanları yakın hedefimizdir!" notu yer alıyor. Dün akşam gerçekleşen saldırı sonucunda BMW Türkiye Instagram hesaplarını tekrardan alabildi ancak şirket henüz konuyla ilgili bir açıklama veya paylaşım yapmadı.

Ayrıca X'te de BMW Türkiye hesabına hala ulaşılamıyor.