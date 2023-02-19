İTÜ Ön Rapor Yayımladı: Büyük Yıkımın 5 Ana Nedeni!

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleriyle mimarlık fakültesinde görevli bilim insanları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen deprem felaketine dair ön rapor yayımladı. Paylaşılan raporda büyük yıkımın nedenleri açıklandı.

İTÜ Ön Raporuna Göre Büyük Yıkımın Nedenleri Neler?

Binaların yaşı

İnşaatlarda kullanılan malzeme kalitesi

Bitişik nizamda inşa edilen binaların kat seviyelerinin farklı olması.

Temellerin oturduğu zeminlerin taşıma kapasitelerinin düşük olması.

kolonlar ve kirişlerin en kesit boyutlarının ve donatı miktarlarının yetersizliği, inşa edildiği yıllarda yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak taşıyıcı sistem elemanlarının inşa edilmemiş olmaları.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan ön raporda büyük yıkımın ana nedenlerine yer verildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yıkılan binaların enkaz haline gelmesi hususunda birçok parametre etkin olmakla beraber binaların yaşı, temellerin oturduğu zeminlerin taşıma kapasitelerinin düşük olması, inşaatlarda kullanılan malzeme kalitesinin, kolonlar ve kirişlerin en kesit boyutlarının ve donatı miktarlarının yetersizliği, inşa edildiği yıllarda yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak taşıyıcı sistem elemanlarının inşa edilmemiş olmaları, diğer yapım kusurları ile bitişik nizamda inşa edilen binaların kat seviyelerinin farklı olmaları gibi hususlar en belirgin yıkım nedenleri olarak görülmüştür."

Söz konusu raporda bu depremlerin sonucunda uydu görüntülerinde çok geniş bir alanda yüzey kırığının haritalandığı, arazide fayın belirli kesimlerde yüzey kırığının gözlemlendiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Fayın sekmeli yapısı ve izi, arazide bilinen hatlara yakın olmakla birlikte, morfolojik olarak Çardak Fayı’nda sırtlar ve yamaçlardan ilerlediği görülmektedir. Bu depremin arazi izleri ve yüzey kırık haritası yepyeni bilgiler içermektedir."

Bölgede depremin analizi yapan, fay hareketliliğini inceleyen ön tespit raporunu tamamladıklarını belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, deprem felaketinin sonuçlarını kapsamlı şekilde ele alacak ayrıntılı bir raporun önümüzdeki günlerde yayımlanacağını duyurdu.