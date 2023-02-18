Vatandaşlar Tepkili: Enkazlara Kepçe Vurulmaya Başlanıyor!

Hatay Valiliği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan yıkımın yarattığı enkazların kaldırma çalışmalarının ne zaman başlanacağı sorularını yanıtladı. Valiliğe göre arama-kurtarma faaliyetleri yarın sonlanacak ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.

10 ilde büyük can ve mal kayıplarına yol açan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama-kurtarma faaliyetleri sonlanıyor. İlk olarak Hatay valiliği tarafından yapılan açıklama yarından itibaren enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılacağını belirtiyor.

Depremin 13. Gününde Üç Depremzede Daha Kurtarıldı

Vatandaşlar bu karara sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteriyor, öyle ki depremin 13. günü yani 296. saatinde Hatay'da üç kişi daha enkaz altında kurtarıldı ve hâlâ kurtarılabilecek canlar olacağı düşünülüyor. Bu nedenle hâlâ sağ vatandaşlar olabileceğinden enkaza kepçe vurmanın oldukça riskli olduğu düşünülüyor.

Hatay Valililiği tarafından yapılan açıklamada enkazları kaldırılacak binaların listesi de yer alıyor ve bina sahiplerinin istedikleri takdirde çalışmalara refakat edebilecekleri aktarılıyor. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde: