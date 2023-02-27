Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Büyük Kısmı Kapatıldı!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük kısmı deprem riski nedeniyle kapatıldı. Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları biriminin haricindeki erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve ameliyatların durdurulduğu açıklandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Bir Kısmı Neden Kapatıldı?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından yapılan açıklamada beklenen İstanbul depreminden dolayı üniversitedeki tüm binaların güvenlik seviyelerinin yeniden sorgulandığı belirtildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dâhili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin m2 ’lik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir." "Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır: Dâhili ve Cerrahi Bölümlere ait Toplam 800 hasta yatağı,

32 ameliyathane,

Yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri,

Karaciğer ve böbrek nakil merkezi

Ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite,

İleri düzey robotik cerrahi merkezi,

Endoskopi üniteleri,

İleri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri, ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur."

Yapılan açıklamada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin m2 ’lik kapalı alanda faaliyetlerine devam edeceği duyuruldu.

Bu alanların kısa süre içerisinde düzenlenerek Cerrahpaşa’da kısıtlı da olsa ayaktan hasta hizmetine yeniden başlanacağını belirten Prof. Dr. Aydın, "Acil, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında sağlık hizmetleri imkânlar ölçüsünde devam edecektir" dedi.

Prof. Dr. Aydın, "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ayaktan ve yatan sağlık hizmetleri bu durumdan etkilenmeyecek ve faaliyetlerine devam edecektir. Hastalarımızın yaşanan bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için ilgili kurumlar ile iletişim halinde gerekli tedbirler alınmaktadır" sözlerine de yer verdi.