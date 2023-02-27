Meteoroloji'den 8 İl İçin 'Sarı Kodlu' Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklama ile birlikte Marmara ve Ege bölgelerinde bulunan 8 il için 'sarı kodlu' uyarı yayınladı. Bahsi geçen illerde Meteoroloji'ye göre kuvvetli rüzgâr ve fırtına gerçekleşmesi bekleniyor.

8 İlde Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir illerini kapsayan yeni sarı kodlu uyarıda bahsi geçen bölgelerde kuvvetli rüzgârdan kaynaklanabilecek çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

Sarı Kodlu Uyarı Ne Anlama Geliyor?

Sarı kodlu yapılan uyarılara göre hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda ekstra dikkatli olunmalıdır.