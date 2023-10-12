ChatGPT-4'ün Görsel Yorumlama Özelliği Test Edildi: Türkçe Esprileri Anlayabiliyor!

ChatGPT'nin son sürümü ChatGPT-4'ün gelmesiyle birlikte artık milyonlarca kişinin kullandığı yapay zekâ görsel yorumlayabilme özelliği kazanmıştı. Bu özelliği kullanan bir kullanıcının paylaşımı X'te viral oldu.

ChatGPT'nin 20 dolar karşılığında sunduğu ChatGPT-4, yeni bir dizi avantaj ve özellik sunuyor. Ücretsiz sürüm olan ChatGPT-3.5'a kıyasla en dikkat çeken özellik ise görsel yorumlama.

Bu özellik sayesinde ChatGPT'ye yolladığınız bir görseli yapay zekânın incelemesini ve yorumlamasını sağlayabiliyorsunuz.

ChatGPT-4 Türk Esprilerini Eksiksiz Anlıyor

@fkadev kullanıcı adlı bir X kullanıcısı da bu özelliği test etmek için ChatGPT-4'e ülkemizde klasikleşen 'link esprisi'ni içeren bir görseli gönderiyor ve sonuçları takipçileriyle paylaşıyor:

ChatGPT’ye tweet’im ekran görüntüsünü gönderip esprinin ne olduğunu sordum, ve sonuç: pic.twitter.com/pFio8Tex12 — fatih kadir akın (@fkadev) October 11, 2023

Bir anda viral olan gönderiye gelen yanıtları da test etme kararı alan kullanıcı, sonuçları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor:

Görsel yorumlama özelliği, ChatGPT-4'ün duyurusuyla birlikte en dikkat çeken özellikti ve şu anda 20 dolar ödeme karşılığında abonelik alan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Peki siz bu özelliği denediniz mi? Yaşadığınız ilginç deneyimleri aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.