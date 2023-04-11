ChatGPT 4 Nedir? Öne Çıkan Noktaları Nelerdir?

OpenAl, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak Microsoft’un da 10 milyarın üzerinde yatırım yaptığı yapay zeka aracı ChatGPT’i çıkardı. Son olarak da ChatGPT’nin 4. versiyonunu kullanıma sundu.

ChatGPT ilk olarak 2022 Kasım ayında kullanıcılarıyla buluştu. İnsanlar tarafından büyük ilgi gören bu yapay zeka aracı, 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu durum bir uygulama için tarihte bir ilktir. Açılımı “Generative Pre- trained Transformer” olan GPT; yazılan metinleri talimatlar doğrultusunda insanlara benzer şekilde üretebiliyor.

ChatGPT’nin arayüzü toplamda 175 milyar veri noktalarıyla eğitilip tasarlanmıştır. ChatGPT-3; yapay zekanın dil işleme yeteneğini kusursuz hale getirmiştir. GTP-4, 3. versiyonun daha gelişmiş halidir. Kkullanıcılara ait metinleri videolara dönüştürebiliyor. Fakat bu versiyon sadece metinleri videoya dönüştürmekle de kalmıyor.

ChatGPT 4 Öne Çıkan Noktaları

Doğal yönlendirilebilirlik özellikli ChatGPT-4 kullanıcıları farklı kişiliklere bürünebiliyor. Bu versiyonu geliştirenler model karakterinin bozulmaması noktasında etkileşim, bakış açısı ve konuşma tarzını uygun bakış açısına göre ayarlayabiliyor.

Pek çok farklı dildeki soruları yanıtlama yeteneğine sahiptir. Şu an için 26 dilde oluşturulan sorulara yanıt verebiliyor.

ChatGPT-3’ten daha çok yetenekten oluşuyor. 17 trilyonluk veri sayısına sahip olan 4. versiyon, görüntüleri işleyip resimleri açıklayabiliyor.

ChatGPT-4 sayesinde sohbet robotlarının en büyük problemi olan yanlış cevap verme problemi de önemli ölçüde giderilmiştir.

Çok geniş hafızaya sahip olduğu için 64.000 kelimeyi hafızasında tutabiliyor.

Yapay zeka aracının 4. versiyonunda olumsuz yönlendirme, halüsinasyon ve sosyal önyargılara kesinlikle yer verilmiyor. Böylelikle çok geniş kullanıcı eğitimiyle şeffaflığı da öne çıkarıyor.

ChatGPT-4 Nasıl Yüklenir?

İlk olarak OpenAl resmi sitesine giriş yapılır.

OpenAl sitesine kayıt oluşturulup API anahtarının oluşturulur.

SDK bilgisayara indirilip kurulur.

API anahtarı SDK’yla eşleştirilir.

Son adımda ChatGPT-4 modelleri üzerinden kodlar çalıştırılmaya başlanır.

ChatGPT 4 kullanımı için programlama diline uygun şekilde SDK ve API arasında bağlantı kurulması gerekiyor. Daha sonra örnek kodlar üzerinden bahsettiğimiz yapay zeka aracı eğitilebilir. Farklı örnekler oluşturulup çeşit çeşit görevlerde kullanılabilir.

ChatGPT-4’ün hem güvenli hale getirilmesi hem de uyumlu olması 6 aylık bir çalışmayı kapsıyor. OpenAl’ın özenle hazırladığı bu yapay zeka aracının yasaklı içerikleri yanıtlama oranı %82 oranında düşürüldü.

Gerçek cevapların üretilme olasılığı oranıysa %82 düşürüldü. Bu yapay zeka aracının iyileştirilmesi noktasında kullanıcıların özellikle geri bildirimleri dikkate alındı. OpenAl bahsettiğimiz tüm işlemleri 70’in üzerinde uzmanla gerçekleştirdi.

ChatGPT 4 ile Neler Yapılabilir?

ChatGPT-4, ChatGPT’nin yapamadığı pek çok işlevi eksiksiz yerine getiriyor. Bu işlevler şu şekilde sıralanabilir:

1. Metinlerle Birlikte Görüntülerin İşlenmesi

ChatGPT-4’ü diğer önceki versiyonlardan ayıran en önemli özellik; metinlerle birlikte görüntülerin işlenmesidir. Bu yapay zeka aracının sistemi çok modludur. Görüntüleri işlerken bir taraftan da metni ayrıştırır. Bir görüntüdeki içeriği analiz edip daha sonrasında bilgiyi yazılı soruyla eşleştirir.

Örneğin; ChatGPR-4’e bir buzdolabının içi önce gösterilir. Daha sonra buzdolabındaki malzemelerle hangi yemeğin yapılabileceği sorulur. Yapay zeka aracı; tatlı ve tuzlu birkaç tarif örneğini kullanıcıya sunar. Bir başka örnekte elle çizilmiş taslak aşamasındaki web sitesine nasıl kod oluşturulabileceğine dairde bilgi verdi.

2. Farklı Sektörlerde İşleri Basitleştiriyor

ChatGPT 4 ile ilgili hukuk hizmetleri sohbet robotu DoNotPay CEO’su Joshua Browder önemli açıklamalar yaptı. ChatGPT-4’ün farklı sektörlerdeki çalışma şeklini ilerleyen dönemlerde değiştireceğini açıkladı.

DoNotPay Şirketi, otomatik arama yapanların dava edilebilmesinde “tek tıklamayla davaların oluşturulması” için ChatGPT’i kullanmaya başladığını kamuoyuna duyurdu. Bir davanın araması yapıldığında tek düğmeye tıklanarak dava yazıya dökülür. Böylelikle 1.000 kelimeden oluşan dava oluşturulmuş olur. Aynı zamanda sağlık hizmetlerini de önemli ölçüde değiştirecek.

3. Daha Net Bilgilere Ulaşılır

ChatGPT-4 önceki versiyonlardan çok geliştirilmiş özellikler sunuyor. Daha uzun, güvenilir ve ayrıntılı cevapların üretilmesi noktasında çok etkindir. Bu son versiyonda bir konuyla ilgili tüm detaylar anlatılıyor. Örneğin; pirananın özelliklerinden tutunda akvaryumunun nasıl temizleneceğine kadar pek çok unsur açık bir şekilde anlatılıyor.

4. Akademik Testlerde Yüksek Başarıya Ulaştı

ChatGPT-4, çeşitli akademik sınavının testlerinde yüksek düzeyde performans sergiledi. Çok yakın bir zamanda simüle edilmiş hukuk fakültesi sınavına giren ChatGPT-4 üstün başarı elde etti. Aynı zamanda SAT, LSAT, GRE gibi pek çok AP sınavında yüksek performansa imza attı.

Yazımızda ChatGPT 4 hakkında detaylı bir rehberlik hazırladık. Ayrıca ChatGPT 4 Nasıl Ücretsiz Kullanılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.